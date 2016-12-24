На набережной Инсара открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Великой Победы

В день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране проходят прогулки-экскурсии по знаковым местам региона «Экскурсии со Знанием». Глава Мордовии Артем Здунов 9 мая посетил фотовыставку «Время для тишины», которая открылась на набережной Инсара у стадиона «Мордовия Арена» и приурочена к 80-летию Великой Победы. Это серия художественных портретов последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Это фронтовики, вдовы, узники концлагерей, труженики тыла – те, кто ценой огромных усилий одержал Победу над фашизмом. Многим из них на момент съемки было более 100 лет.

Выставка открылась при содействии Российского фонда мира, Российского военно-исторического общества, Фонда развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова и администрации городского округа Саранск. Автор фотографий – ставропольский фотохудожник, участник боевых действий на Северном Кавказе Андрей Смольников. Он сопроводил Главу республики по фотогалерее и рассказал, как создавались работы.

Главная цель выставки – сохранить память о людях, которые прошли через страшную войну и победили. В их судьбе в полной мере отразилось всё величие народного подвига. Никто не забыт! Ничто не забыто!

Вместе с Главой Мордовии фотовыставку осмотрели участники специальной военной операции, активисты детских и молодежных общественных объединений, студенты вузов.

Выставка будет работать до конца июля 2025 года.