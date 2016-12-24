Артём Здунов привез ветерану Михаилу Семеновичу Романову пулемет «Максим»

Глава Мордовии Артём Здунов 9 мая приехал в с. Александровка Лямбирского района, чтобы поздравить участника Великой Отечественной войны Михаила Семеновича Романова с Днем Победы.



В ноябре 1943 года Михаил Семенович был призван на военную службу и направлен в Маньчжурию. С 1944 года служил в 84-м пулеметном артиллерийском батальоне пулеметчиком-наводчиком, награжден Орденом Отечественной войны II степени.



Руководитель республики встречается с ветераном не в первый раз - в марте этого года он поздравлял Михаила Семеновича со 100-летним юбилеем и присвоением звания «Почетный гражданин Республики Мордовия». Тогда Михаил Семёнович рассказал, что до сих пор помнит, как разобрать и собрать пулемёт «Максим».



В День Победы Глава республики приехал к ветерану не только с поздравлениями и подарками, но и с легендарным пулеметом, который внес неоценимый вклад в разгром фашистов.



Михаил Семенович был очень растроган, поблагодарил руководителя региона за поздравление и внимание к фронтовикам. И тут же показал, как нужно заряжать пулемет. Былая сноровка оказалась на месте! События 80-летней давности и сегодня живы в душе ветерана. А мы должны сохранить память о них и передать их новым поколениям. Никто не забыт! Ничто не забыто!