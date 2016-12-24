Глава Мордовии по телефону поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны

По доброй традиции ежегодно 9 мая Глава Мордовии Артём Здунов лично поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. С самого утра руководитель региона по телефону с поздравлением обратился сразу к трем участникам тех страшных событий 40-х годов прошлого столетия и очевидцев 9 мая 1945 года.

С жителем города Ковылкино Владимиром Герасимовичем Костькиным Артём Здунов встречался в феврале текущего года. Повод самый замечательный – присвоение ветерану звания «Почетный гражданин Республики Мордовия». В 1944 году 17-летним мальчишкой он ушел на фронт. В 1945-м его направили на Дальний Восток – пешком по невыносимой жаре шли до границы с Маньчжурией. После капитуляции Японии военную часть отправили в Порт-Артур, где Владимир Герасимович прослужил до 1951 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Большую часть своей трудовой жизни Владимир Герасимович связал с железной дорогой, где и проработал до 1987 года.

Глава Мордовии от души поздравил ветерана с Днем Великой Победы и подчеркнул, что подвиг советского солдата бесценен для нашей страны, он не будет забыт, и пожелал ветерану крепкого здоровья.

Владимир Герасимович, которому сейчас 97 лет, отметил, что очень бы хотел присутствовать сегодня на праздничном параде в Саранске.

У Натальи Андреевны Мартыновой Глава Мордовии побывал в марте. Участнице ВОВ также был вручен знак «Почетного гражданина Республики Мордовия» и юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов».

Когда началась война, десятикласснице Наталье Мартыновой было неполных 18 лет. В действующую армию ее призвали в день рождения, в ноябре 1942 года. Девушка прошла курсы радисток, после чего служила в войсках Восточного фронта, позднее – Западного. В последние дни войны – охраняла военный мост в Вильнюсе, а победу встретила на посту. Награждена орденом Отечественной войны II степени. В мирной жизни Наталья Андреевна работала на агропредприятиях региона.

Руководитель республики поздравил участницу войны с Днем Великой Победы и пожелал долгих лет жизни. В беседе Артём Здунов поблагодарил за истории о войне, которые ветеран рассказывала при встрече: «Очень полезные и поучительные!» Наталья Андреевна в ответ пожелала Артёму Здунову крепкого здоровья и успехов в работе.

С присвоением звания «Почетный гражданин Республики Мордовия» ветерана Великой Отечественной войны Григория Степановича Корнилаева из Саранска Артём Здунов также поздравлял лично.

Когда началась война, Григорию Степановичу было 15 лет. После окончания девятого класса юноша отправился в военкомат с просьбой направить его в авиационные войска – стать летчиком было его детской мечтой. После окончания учебы в 1944 году Григорий Корнилаев участвовал в сражениях в период боевых действий на Черном море, освобождении Одессы и Николаева. В 1945 году был направлен на Дальневосточный фронт, под командование нашего земляка, генерала Максима Алексеевича Пуркаева. День Победы встретил на Дальнем Востоке, где продолжил сражаться с армией Японии. Ветеран награжден медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги» и орденом Великой Отечественной войны I степени. После войны служил в МВД.

«Здравия желаю, Григорий Степанович, с Днем Великой Победы! Эта победа – основа жизни для нас, будем стараться не подвести вас! Крепкого вам здоровья!» - сказал руководитель региона.

Спасибо нашим ветеранам за нашу жизнь!