Глава Мордовии лично поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Михаила Семеновича Борискина

9 мая Глава Мордовии Артём Здунов приехал к участнику Великой Отечественной войны Михаилу Семеновичу Борискину, чтобы поздравить ветерана с юбилейным Днем Великой Победы.

Когда началась война, Михаилу Семеновичу было 14 лет. Фронтовик вспоминает, что даже спустя столько времени помнит те страшные минуты. Он с товарищами возвращался с работы на колхозном поле, когда кто-то закричал «война». Из его семьи, которая жила в селе Киржеманы Атяшевского района, на фронт ушли трое. Отца призвали в 1942 году, он погиб под Калугой при сдерживании врага, наступавшего на Москву. Сестра тоже отправилась на войну в 1942 году. Самого Михаила Семеновича призвали в ноябре 1944 года. После учебной части он попал в войска связи. Принимал участие в освобождении Польши, Румынии и Австрии.

Ветеран рассказал, что победу встретил в венгерском городе Дебрецен, где обеспечивал связь Советского Правительства с генеральным секретарем Венгрии. Награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией». В доме участника ВОВ на карте отмечены города Европы, которые он освобождал. На родную землю вернулся в мае 1951 года и всю свою жизнь проработал в колхозе.

Вместе с ветераном руководителя республики встретили многочисленные члены его семьи. Михаил Семенович с супругой воспитали четверых детей, сейчас у него семь внуков и трое правнуков. Семья собралась, чтобы поздравить любимого отца и деда с юбилеем Победы.

За чашкой чая, в семейной обстановке послушали воспоминания Михаила Семеновича о военных годах. Родные поделились непередаваемыми впечатлениями от просмотра героико-патриотического спектакля «На Безымянной высоте», который прошел накануне на стадионе «Огарев Арена».

Вместе с Главой республики посмотрели видеопоздравления – их ветерану направили телеведущий Андрей Малахов, наш земляк, солист группы «Садко» Александр Бардин и правнук Михаила Семеновича Глеб Суняйкин, который сейчас проходит срочную службу в армии.

Артём Здунов поблагодарил участника Великой Отечественной войны и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. «Спасибо деду за Победу!» - сказал Глава Мордовии.