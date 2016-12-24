В Доме Республики обсудили вопросы взаимодействия с крупнейшим производителем пожарной техники

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с учредителем завода пожарной техники «Приоритет» Игорем Бородиным. Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Алексей Ежов, председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов, начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин. Обсуждались вопросы развития сотрудничества.

Миасский завод «Приоритет» - один из крупнейших в стране производителей пожарных автомобилей и другой спецтехники. С Мордовией у предприятия многолетние крепкие связи. Глава республики подчеркнул: укрепление материально-технической базы пожарных служб всех уровней очень важно, особенно в преддверии пожароопасных сезонов. Артём Здунов лично осмотрел образцы современной пожарной техники - она позволяет эффективно бороться с ландшафтными и лесными пожарами. Все оборудование, которым оснащены пожарные автомобили, - российского производства.

Игорь Бородин рассказал, что завод выпускает около 400 машин в год и поставляет их не только в регионы России, но и за рубеж. Увеличивается модельный ряд, осваивается производство новой техники, в том числе под требования заказчика. Все автомобили проходят испытания и военную приемку, прежде чем поступают на боевое дежурство.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы взаимодействия по созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и сборке пожарной техники.