Глава Мордовии обсудил вопросы сотрудничества с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком

Глава Мордовии Артём Здунов 27 марта в Москве провел рабочую встречу с председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Во встрече приняли участие вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян, первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Наталья Таркаева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ, председатель Мордовского регионального отделения «Деловой России» Елена Юрченкова.



Напомним, между Республикой Мордовия и «Деловой Россией» действует соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие сферы предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкуренции.



На встрече обсуждались направления совместной работы. В том числе речь шла о реализации регионального инвестиционного стандарта, развитии международной деятельности (участии в бизнес-миссиях и взаимодействии с институтом бизнес-послов «Деловой России»), развитии кооперационных цепочек и привлечении инвесторов в Мордовию. В республике создан благоприятный инвестклимат, действуют особая экономическая зона, ТОСЭР «Рузаевка», создан индустриальный парк «Светотехника».