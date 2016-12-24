В Саранске прошло заседание Совета муниципальных образований республики

27 марта Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов встретился с членами Совета муниципальных образований Мордовии. В заседании приняли участие 257 глав муниципалитетов. Основным вопросом было избрание исполнительного директора Ассоциации.

Все главы единогласно проголосовали за кандидатуру Анны Лепёшкиной. Анна Михайловна - уроженка села Большие Березники. В 2007 году окончила Мордовский госуниверситет им Н.П. Огарева. Долгое время работала в администрации Большеберезниковского района.

«Задача исполнительного директора - организовать работу Совета как отлаженный механизм. Необходимо начать более плотно реализовывать такие вопросы, как организация межмуниципального сотрудничества, развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и подведомственных организаций», - отметил Булат Хайрутдинов.

Также обсудили перспективы развития муниципальных образований.

По поручению Президента РФ в 2025 году проводится вторая Всероссийская премия «Служение», на которой чествуются муниципальные служащие, внесшие особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Итоги будут подведены 21 - 23 апреля в Москве в Национальном центре «Россия». Представители муниципалитетов нашей республики приняли активное участие в данной Премии.

На заседании уделили большое внимание подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Нам необходимо достойно провести все мероприятия, связанные с этим событием. Нужно взять на контроль состояние памятников, праздничное оформление населенных пунктов, состояние улиц, провести мероприятия по их благоустройству», - подчеркнул Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ.

Булат Хайрутдинов отметил необходимость планирования субботников и приведения территорий в порядок, а также обеспечения пожарной безопасности.