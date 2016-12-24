Глава Мордовии поздравил личный состав регионального Управления Росгвардии с профессиональным праздником

Поддержание правопорядка, борьба с экстремизмом и терроризмом, несение службы в зонах боевых действий, охрана объектов и имущества, контроль за частной охранной деятельностью и оборотом оружия. Все эти функции, позволяющие обеспечивать национальную безопасность страны и ее граждан, самоотверженно выполняют сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 27 марта ведомство отмечает девять лет со дня своего образования. Поздравить росгвардейцев приехал Глава Мордовии Артём Здунов.

Перед началом официальной части мероприятия прошли показательные выступления сотрудников спецподразделений. Они продемонстрировали навыки рукопашного боя, владение элементами единоборств. Также сотрудники Росгвардии показательно отработали ситуацию с потенциальным захватом блокпоста и обезвреживанием террористов.

В своем обращении к личному составу ведомства Глава Мордовии отметил, что республиканское Управление укомплектовано профессиональными сотрудниками и военнослужащими, которые прошли серьезную специальную подготовку, имеют реальный боевой опыт, способны решать самые ответственные задачи. «Это доказывает ваше успешное выполнение боевых задач, поставленных Президентом страны. Управление улучшает результаты служебно-боевой деятельности, и по итогам прошлого года заняло второе место среди 14 территориальных органов Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», - подчеркнул Артём Здунов.

Было отмечено, что бойцы региональных подразделений Росгвардии продолжают достойно нести службу в зоне специальной военной операции. Только за прошлый год личный состав более 10 раз выезжал в служебные командировки. Часть сотрудников и военнослужащих и сейчас выполняют поставленные служебно-боевые задачи.

Несмотря на участие личного состава в СВО, ведомство выполняет весь комплекс мер по обеспечению безопасности нашей республики – это антитеррористическая защищенность сотен объектов социальной сферы, транспорта, энергетики, промышленности и многих других. Более четырех тысяч различных объектов находятся под надежной, круглосуточной защитой подразделений вневедомственной охраны. Большая работа проводится лицензионно-разрешительной службой – в республике зарегистрированы свыше 15 тысяч владельцев оружия, 63 ЧОПа.

Особую благодарность руководитель региона выразил росгвардейцам за работу с ветеранами и патриотическое воспитание молодежи. Особо он выделил создание кадетского класса Росгвардии в Ардатовской школе и военно-патриотического клуба «Витязь-13» в Инсарской. «Все это гарантия того, что ребята не собьются с пути. Шефскую работу нужно продолжать и расширять», - сказал Артём Здунов.

Текущая оперативная обстановка требует максимальной концентрации и бдительности, тесного взаимодействия Росгвардии, МВД и других специальных служб.

«Люди должны чувствовать себя в безопасности и быть уверенными, что к ним вовремя придут на помощь. Это влияет на инвестиционный климат, увеличение турпотока, на доходы республики. Все подразделения Росгвардии должны находиться в постоянной боевой готовности, - подытожил Глава республики. - Благодарю личный состав управления Росгвардии по Республике Мордовия, каждого из вас за честную, принципиальную и героическую службу, за мужество и профессионализм».

Начальник Управления Росгвардии по Республике Мордовия генерал-майор полиции Андрей Каринкин отметил, что вся история Росгвардии – это положительный пример служения Отчизне, когда личный состав, рискуя жизнью, мужественно выполняет свой долг перед Родиной.

Руководитель территориального Управления Росгвардии поблагодарил ветеранов, личный состав, родных и близких росгвардейцев.

«Можно не замечать нас, ничего не знать о нашей службе. Значит, вы спокойны за себя и своих близких. Для этого мы и работаем! Наш ежедневный труд не для славы, он – для благополучия государства и каждого его гражданина. Вы можете мечтать и делать – Росгвардия всегда на страже!» - сказал начальник Управления.

В ходе торжественного мероприятия были вручены высокие награды и знаки отличия за самоотверженную службу. Особо были выделены сотрудники вневедомственной охраны, отличившиеся в ходе выполнения задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в Саранске и районах республики.