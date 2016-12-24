МГУ им. Н. П. Огарева добавит баллы к поступлению победителям и призерам проектов Движения Первых

В Мордовском госуниверситете внесли изменения в правила приема на программы бакалавриата и специалитета в части учета индивидуальных достижений абитуриентов.



Победители и призеры мероприятий и проектов федерального уровня Движения Первых смогут получить дополнительно пять баллов к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в университет. В свою очередь, победители или призеры мероприятий и проектов регионального уровня от Движения Первых получат три дополнительных балла.



«В нашем университете развитая система поощрения тех абитуриентов, которые активны в различных мероприятиях и конкурсах регионального и федерального масштабов. Получить баллы можно будет за победу и призерство в федеральных проектах «Благо твори», «Школьная классика», Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, региональном этапе Всероссийских юннатских экспедиций, республиканской премии «Достоин и ты», региональном слете «Хранители истории» и других мероприятий. Для многих активистов это станет отличной возможностью повысить свою конкурентоспособность при поступлении», — отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.



Также дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз можно получить за значки ГТО, победу и призерство в олимпиадах и конкурсах, проводимых университетом, волонтерскую деятельность и др.

МГУ им. Н.П. Огарева — первый вуз в ПФО, установивший дополнительные баллы к поступлению для победителей и призеров проектов Движения Первых.