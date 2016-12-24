Министром цифрового развития и массовых коммуникаций РМ назначена Наталья Санина

Наталья Владимировна Санина родилась в Саранске. Окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Государственное и муниципальное управление».

По окончании ВУЗа в 2008 году поступила на работу в Министерство экономики РМ.

С 2013 года работала на различных должностях в Министерстве информатизации и связи РМ. До назначения министром трудилась в должности первого заместителя министра - начальником управления цифровой трансформации Министерства цифрового развития РМ.

В 2021 году стала победителем республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».

Глава республики Артём Здунов поблагодарил теперь уже экс-министра Дмитрия Карасёва за выполнение всех поставленных задач и пожелал дальнейших успехов в сфере IT-бизнеса в дружной команде Мордовии.