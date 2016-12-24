Артём Здунов вручил ключи от автомобиля многодетной семье участника СВО Георгия Бабаджанова

Глава Мордовии Артём Здунов 21 февраля в Доме Республики встретился с многодетной семьей участника СВО Георгия Бабаджанова. Во встрече приняли участие руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов и первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова.



Напомним, две недели назад руководитель республики поздравлял семью Бабаджановых с рождением пятого ребенка. Тогда Артём Здунов приехал в роддом на выписку и вручил счастливым родителям подарки для новорожденного.



На встречу в Дом Республики Георгий Бабаджанов пришел со старшими детьми. Супруга Радмила осталась дома с младшим сыном - пока он еще очень маленький.



Владислав, Глеб и Кира Бабаджановы учатся в гимназии №23, четырехлетний Роман ходит в детский сад. Дети очень дружные, во всем помогают родителям, хорошо учатся, занимаются музыкой, спортом. Успевают везде!



Глава республики вручил Георгию Бабаджанову ключи от автомобиля «Лада Ларгус». Теперь у многодетной семьи будет больше возможностей для семейного отдыха и досуга. У главы семьи растет надежная смена - четыре сына, старшие уже скоро смогут учиться водить машину. Мечта для любого мальчишки!



«Большое спасибо, Артём Алексеевич, за такое внимание к нашей семье! - поблагодарил Главу республики Георгий Бабаджанов. - Для нас эта машина будет большим подспорьем».



«Это вам спасибо за рождение детей! Это самое главное в жизни! Мы вами гордимся!» - сказал Артём Здунов.



Больше всех новому автомобилю обрадовался четырехлетний Рома. Он деловито обошел машину, сложил вещи в багажник, проследил, чтобы все расселись в машине, как надо. А на вопрос, кем он станет, когда вырастет, уверенно ответил: «Папой! Хочу быть, как папа».



И эти слова - наверняка самый главный подарок для его отца. Для каждого мужчины это самые важные слова в жизни.