Артём Здунов - на коллегии министерства цифрового развития РМ: «Важно сохранить людей в отрасли»

Глава Мордовии Артём Здунов 20 февраля принял участие в расширенной коллегии министерства цифрового развития РМ.

Об итогах работы в 2024 году и задачах на предстоящий период доложил министр Дмитрий Карасев. Он отметил, что в минувшем году инвестиции в отрасль превысили 450 млн рублей, выросла зарплата в IT-компаниях и подведомственных организациях.

Увеличивается цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также доля домохозяйств с доступом к широкополосному интернету. Продолжается работа по строительству базовых станций сотовой связи.

Важное направление - защита инфраструктуры от интернет-угроз. Министр привел такие цифры: только за полтора месяца этого года на электронных почтовых ящиках органов государственной власти было заблокировано 3 миллиона спам-сообщений и 145 фишинговых писем.

Глава Мордовии подчеркнул: за прошлый год министерством проделана значительная работа по модернизации ресурсов и оптимизации подведомственных структур, оказана методическая и технологическая помощь в разработке и технической поддержке ведомственных и межведомственных государственных систем. Артём Здунов особо отметил модернизацию медицинской информационной системы.

Важно продолжить работу по защите органов государственной власти от интернет-угроз, уделить внимание усилению защиты внешнего и внутреннего контура Скоростной информационной магистрали органов государственной власти республики.

Многое предстоит сделать по привлечению инвестиций в отрасль, а также по предотвращению оттока квалифицированных кадров из региона. Пока еще зарплата в отрасли отстает от среднероссийского показателя. «Давайте вместе думать над дополнительными средствами мотивации. Я открыт к диалогу. Нам важно сохранить людей. В республике неуклонно растет число субъектов малого и среднего бизнеса. Такие же условия надо создать и для IT-отрасли», - сказал Артём Здунов.

В планах министерства на 2025-2026 годы - запуск проекта «Дашборд Губернатора» (это цифровая система госуправления), увеличение покрытия органов власти, подведомственных организаций и органов местного самоуправления сетью ЕСПД, разработка налоговых преференций для IT-компаний во исполнение поручения Главы Мордовии.