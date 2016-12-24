В Доме Республики обсудили деятельность регионального отделения «Народного фронта»

Глава Мордовии Артём Здунов 18 февраля встретился с активом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Обсуждались основные направления деятельности и инициативы общественной организации.



Напомним, что Народный фронт – движение, созданное в 2011 году по инициативе Президента Владимира Путина, и единственная общественная организация в России, лидер которой – глава государства.



Артём Здунов подчеркнул важность работы, которую проводит Общероссийский народный фронт, – это задачи, связанные с реализацией нацпроектов, возвращением в обычную жизнь участников специальной военной операции, помощь их семьям, решение вопросов, поступивших в ходе прямых линий Президента страны.

«Задачи понятные – все они касаются людей. Как бы ни повышалось качество жизни, мы будем продолжать наводить порядок во всех сферах, эти процессы непрерывные. Самое главное – персональный подход к проблемам и совместное их решение», - отметил руководитель республики.



О гуманитарной миссии Народного фронта и помощи землякам в зоне СВО рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мордовии Игорь Еремкин. Он отметил, что с 2022 года была организована 21 гуманитарная миссия - они проходят ежемесячно и носят заявочный формат, каждую сопровождают члены ОНФ. Более чем за два года существенно возросла оперативность и эффективность гуманитарных миссий. Кроме того, на новых территориях обустроена многофункциональная спортивная площадка, трижды оказывалась помощь детским приютам. Людмила Нарбекова рассказала, что в музее «АРТДОНБАСС» была организована выставка картин мордовских художников. В планах - ответное мероприятие в Мордовии с картинами донецких художников.



Большая работа региональным ОНФ проводится по изучению мнения граждан, выявлению и решению проблемных вопросов. О важнейших направлениях в предстоящей работе штаба рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мордовии Олег Каштанов. В числе наиболее насущных вопросов, которые жители республики обозначают в социальных сетях и своих обращениях - ремонт памятников, содержание кладбищ, льготное обеспечение лекарствами, работа учреждений здравоохранения, ФАПов в населенных пунктах, расселение аварийного жилья, модернизация наружного освещения в сельской местности, строительство дорог, сетей водоснабжения.



В качестве наиболее актуальных инициатив было предложено провести к 80-летию Дня Победы мониторинг состояния памятников по всей территории Мордовии, продолжить присваивать образовательным учреждениям имена Героев СВО, а к 150-летнему юбилею со дня рождения Степана Эрьзи провести благоустройство и информационное наполнение бульвара, названного в честь именитого скульптора.



«Вся наша работа построена на решении обращений граждан, налажено тесное взаимодействие с органами местного самоуправления. Однако не все проблемы можно решить без участия региональных властей, поэтому надеемся на тесное взаимодействие», - обратилась к Главе Мордовии руководитель регионального исполкома Народного фронта в РМ Наталья Сайгачева.



«Ставьте обозначенные сегодня вопросы в приоритет своей работы - это общие задачи, которые необходимо решать!» - поддержал Артём Здунов.