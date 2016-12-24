Президент России отметил добросовестный труд жителей Мордовии

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Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден стропальщик восстановительного поезда станции Рузаевка Дирекции аварийно-восстановительных средств Куйбышевской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Сергей Григорьевич Живайкин.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден депутат Государственного Собрания Республики Мордовия Тимур Владимирович Гераськин.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу награждена директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Кочелаевская школа-интернат» Татьяна Ивановна Канайкина.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю начальника отдела акционерного общества «Медоборудование» Татьяне Ивановне Бочковой.

Благодарность Президента Российской Федерации швее общества с ограниченной ответственностью «Рузаевская швейная фабрика» Татьяне Александровне Потаповой.

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