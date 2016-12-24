Президент России отметил добросовестный труд жителей Мордовии

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден стропальщик восстановительного поезда станции Рузаевка Дирекции аварийно-восстановительных средств Куйбышевской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Сергей Григорьевич Живайкин.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден депутат Государственного Собрания Республики Мордовия Тимур Владимирович Гераськин.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу награждена директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Кочелаевская школа-интернат» Татьяна Ивановна Канайкина.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю начальника отдела акционерного общества «Медоборудование» Татьяне Ивановне Бочковой.
Благодарность Президента Российской Федерации швее общества с ограниченной ответственностью «Рузаевская швейная фабрика» Татьяне Александровне Потаповой.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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