В Мордовии появятся новые пространства для комфортного чтения

По итогам федерального конкурсного отбора на создание модельных библиотек Мордовии в 2025 году будет выделено более 31 миллиона рублей. По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, модернизация затронет три библиотеки республики.

Центральная районная библиотека Большеигнатовского района превратится в «Умный ДОМ». Здесь молодое поколение будет знакомиться с культурными традициями родного края, народным декоративно-прикладным творчеством, формировать представление о художественных ремеслах района и республики. Фонды библиотеки пополнятся новой литературой.

Барашевская сельская библиотека Теньгушевского района разработала концепцию экологической направленности «Книжный заповедник». Техническое оснащение модельной библиотеки позволит показать посетителям альтернативные варианты развития сельской территории, красоту природы, возможности туристических направлений. В библиотеке предусмотрено пространство для исследовательской работы. Здесь будет размещен большой стол, наборы для экологических исследований, планшеты, микроскопы и другая аппаратура. Фонды расширятся более чем на тысячу книг.

Уметская поселковая библиотека Зубово-Полянского района сделает «Шаг вперед». Дизайн библиотеки предполагает использование элементов стиля лофт, граффити, хай-тек. Библиотека будет проводить научно-просветительские конференции, встречи по интересам и дискуссии, а также организует современные активности – школу проектного мастерства, сторителлинг, квест, квиз, стендап, баттл. Здесь также фонд пополнится более новыми изданиями.