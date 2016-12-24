Артём Здунов: «Ковылкинский район будем поддерживать»

В Ковылкинском районе 5 февраля прошла отчетная сессия районного совета депутатов. На ней подвели итоги социально-экономического развития территории в 2024 году и поставили задачи на предстоящий период. В работе сессии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Сессия началась с минуты молчания в память о погибших в зоне СВО. Затем руководитель республики вручил ветеранам района юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Благодарственные письма Главы Республики Мордовия получили жители района, которые ведут активную работу по организации и доставке гуманитарного груза в зону СВО.

С основным докладом на сессии выступил глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин. «В эти непростые для России дни всё наше общество объединила одна цель – защита Родины. Наши мужественные земляки в зоне специальной военной операции проявляют себя как настоящие патриоты, достойно продолжают дело наших дедов», - сказал он.

Ковылкинцы регулярно собирают и отправляют гуманитарные грузы. В центре внимания - ветераны спецоперации и их семьи.

Участники сессии получили видеопривет от бойцов с передовой, которые передали слова особой благодарности руководству республики за постоянную помощь и поддержку.

В минувшем году объем производства промышленных предприятий Ковылкинского района увеличился на 14 % и составил 17,2 млрд. рублей. Градообразующие предприятия модернизируют и расширяют производство. В экономику района привлечено 5 млрд. 687 млн. рублей инвестиций.

Развивается малый и средний бизнес, растет оборот розничной торговли.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» обновлено пять автомобильных дорог протяженностью 30 километров. На это было потрачено более 800 млн. рублей. Ещё 38 миллионов выделялось по программе Дорожного фонда Республики Мордовия.

«У нас будет долгожданная транспортная развязка с путепроводом через железнодорожные пути. От лица всех жителей района выражаю благодарность Главе республики за содействие в строительстве нового капиталоемкого объекта», - сказал глава района.

На улице Саранской в городе Ковылкино при поддержке регионального резервного заменена водопроводная труба. Это позволило уменьшить нагрузку на артезианскую скважину. А за счёт средств районного бюджета обновлено 2 километра водопровода в городе и в сельских поселениях.

За пятое место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» район получил 10 миллионов рублей. На эти средства приобрели коммунальную технику.

Глава Мордовии подчеркнул: у района неплохой темп роста по увеличению собственных доходов - 122%. Надо работать над привлечением инвесторов, район в этом плане очень привлекательный.

Важным источником доходов является инвентаризация объектов недвижимости. С 2022 года в районе поставлено на учет 14 тысяч бесхозяйных объектов. «К концу 2026 года эту работу надо закончить. Отнеситесь к этому с большим вниманием», - сказал Артём Здунов.

Неплохие результаты район показывает по работе в части установления границ населенных пунктов и территориальных зон: из 108 населенных пунктов в ЕГРН внесены сведения о границе 100 населенных пунктов, из 145 территориальных зон – о 122. Предстоит полностью привести в порядок градостроительную документацию.

Также ковылкинцам необходимо активизировать деятельность по жилищному строительству, модернизации объектов ЖКХ, завершить работы на транспортной развязке в г. Ковылкино, провести ремонт ряда других дорожных объектов.

Руководитель региона поздравил жителей района – проект благоустройства городского парка по улице Большевистской «В гостях у Араповых» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – на это будет выделено почти 72 млн рублей.

В части обновления социальной инфраструктуры в районе также ведется последовательная работа. В 2023 году были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием две школы на общую сумму 192 млн рублей (школы №2 и №4 в Ковылкино). На очереди еще ряд проектов, среди которых три детских сада, на все объекты разработана ПСД. Артём Здунов отметил, что на предстоящие три года Мордовия получила по этому направлению поддержку федерального центра в размере 7 млрд рублей, но будет претендовать и на дополнительное финансирование.

В рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году в районе открыты четыре центра образования «Точка роста».

В ближайшее время будет завершен капремонт хирургического корпуса Ковылкинской районной больницы, в ближайшей перспективе будет проведена работа по оснащению учреждения оборудованием.

«Планов много, поэтому темпы не снижаем! - подытожил Артём Здунов. - Ковылкинский район будем поддерживать».

На сессии также выступили директор ООО «Крафт производство»Кристина Никитина, директор ООО «Горизонт» Алексей Вельмакин, учитель истории гимназии №1 Оксана Немова. Заместитель директора по молодежной политике МБУ «Центр физической ц, спорта и молодежной политики Ковылкинского района» Марина Нагина рассказала о работе общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО.