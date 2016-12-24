Артём Здунов встретился с руководством Федерации фигурного катания на коньках России

Глава Мордовии Артём Здунов 5 февраля встретился с исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антоном Сихарулидзе и генеральным директором Федерации Александром Коганом. Обсуждалось развитие фигурного катания в Мордовии и проведение в республике крупных соревнований.

«В Мордовии, с учетом преображения инфраструктуры для фигурного катания, мы делаем многое для развития спорта в целом, в том числе массового, - подчеркнул Артём Здунов. – Мы будем стараться претендовать на проведение у нас всех ближайших значимых стартов по фигурному катанию – это привлекает людей и внимание к республике. На нас в этом можно твердо полагаться».

Стоит отметить, что у Мордовии налажено плодотворное взаимодействие с Федерацией фигурного катания на коньках России. Для республики это базовый вид спорта. В регионе функционирует спортивная школа, развивающая одиночное и синхронное катание, в ней занимаются около 200 фигуристов, работает 12 ледовых арен, четыре из которых находятся в Саранске.

«Я впервые в гостях в вашей республике. Слышал только положительные отзывы обо всем, что связано с Мордовией в плане организации важных состязаний, - отметил Антон Сихарулидзе. - У вас замечательная федерация фигурного катания и ее руководитель – люди действительно любят этот вид спорта, помогают ему».

Исполняющий обязанности президента Федерации поблагодарил республику за организацию и прием первенства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров – Саранск принимает его с 5 по 9 февраля. Турнир проходит в Мордовии уже в восьмой раз. На площадке «Огарев Арена» выступят сильнейшие спортсмены страны из 12 регионов России.

Генеральный директор Федерации Александр Коган поблагодарил руководство региона за подготовку и поддержку тренерского состава республиканской школы фигурного катания.

Стороны обсудили также возможность проведения в Мордовии крупных соревнований в предстоящем сезоне 2025-2026 годов, а также развитие массового спорта и инфраструктуры для массовых катаний.

Во встрече также приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова и министр спорта РМ Никита Ларьков.