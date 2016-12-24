Глава Мордовии встретился с тружениками тыла Атяшевского района

Глава Мордовии Артём Здунов 4 февраля в рамках рабочей поездки в Атяшевский район встретился с тружениками тыла, жителями района. Ветераны рассказали о своем детстве, нелегкой жизни в военные и послевоенные годы, поделились взглядами на современную действительность.



Анна Степановна Малейкина всю жизнь проработала учителем начальных классов. Ветеран рассказала, что детство было не очень радостным - шли военные годы. «Детьми работали наравне со взрослыми, много и безотказно. После окончания войны я отучилась в Ардатовском педучилище и начала работать в школе - дети нас, учителей, любили. Приходилось и взрослых тоже обучать читать и писать, - поделилась Анна Степановна. - До сих пор не могу забыть запах настоящего хлеба без примесей, который впервые попробовала в 1952 году. На нас сейчас уже плохая надежда - мы старики, но мы за вас!»



Мария Яковлевна Дудина всю жизнь проработала в колхозе: «Отец пришел с фронта в 1943 году, а через месяц умер. Нас у матери осталось трое. Голод видали, но живы остались. Тяжело жили, вспоминать даже сложно. Но песни пели!»



«Помню вас, Артём Алексеевич, вы вручали мне подарок. Слежу за вашей работой, как хорошо все у вас получается! Спасибо вам, что не забываете нас, стариков! Успехов вам в вашей работе и в дальнейшем! - обратилась в Главе Мордовии Валентина Кузьминична Котина. - Где я только не работала за своею жизнь, все трудности пережила, троих детей вырастила. Сейчас жизнь хорошая, только детей рожать и воспитывать, школы замечательные даже в селе».



Фёдор Романович Овтин рассказал: «Я колхозник, работал с малых лет! Тяжело было во время войны, но мы не сдавались! Работать вам на славу и доброго здоровья!»



Артём Здунов поблагодарил ветеранов за рассказы и эмоции: «Из чего сделаны наши люди? Можно ли нас победить? Нет, конечно. На них нам надо равняться сейчас. Спасибо вам, что создали такую крепкую основу, чтобы мы могли развиваться дальше!»

Глава республики подарил ветеранам памятные подарки - теплые пледы.