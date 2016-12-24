В феврале пенсионеры Мордовии получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5%

По решению Президента России с 1 февраля была проведена дополнительная индексация страховых пенсий до уровня фактического роста цен - по данным Росстата, он составил 9,5%.

По информации отделения Социального фонда по Мордовии, пенсии жителей Мордовии, уже повышенные в январе на 7,3%, с 1 февраля дополнительно проиндексированы до 9,5%. Размер выплат был увеличен как у неработающих, так и работающих пенсионеров.

Всего в Мордовии февральская доиндексация коснулась более 218 700 получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всем им повышение пенсий проведено автоматически, обращаться в отделение Социального фонда по Мордовии для этого не нужно.

Пенсии с учетом итогового уровня индексации на 9,5%, будут перечислены в феврале в соответствии с установленным графиком доставки. Через банки первыми их получат жители Мордовии, у которых дата доставки приходится на 5 число, а через почтовые отделения связи — пенсионеры, которые традиционно получают выплаты 3-го числа.

Вместе с повышенной пенсией за февраль жителям Республики также будет перечислена доплата за январь учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %. (т.е. недостающая разница январского повышения).