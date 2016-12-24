В феврале пенсионеры Мордовии получат выплаты с учетом дополнительной индексации до 9,5%

Социум

По решению Президента России с 1 февраля  была проведена дополнительная индексация страховых пенсий до уровня фактического роста цен - по данным Росстата, он составил  9,5%.

По информации отделения Социального  фонда по Мордовии, пенсии жителей Мордовии,  уже повышенные в январе на 7,3%, с 1 февраля дополнительно  проиндексированы до 9,5%. Размер выплат был увеличен как у неработающих, так и работающих пенсионеров. 

Всего в Мордовии февральская доиндексация коснулась более 218 700 получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всем им  повышение пенсий проведено автоматически, обращаться в отделение Социального  фонда по Мордовии  для этого не нужно.

Пенсии с учетом итогового уровня индексации на 9,5%, будут перечислены в феврале в соответствии с установленным графиком доставки. Через банки первыми их получат жители Мордовии, у которых дата доставки приходится на 5 число, а через почтовые отделения связи  —  пенсионеры, которые традиционно получают выплаты 3-го числа. 

Вместе с повышенной пенсией за февраль жителям Республики также будет перечислена доплата за январь учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %.  (т.е. недостающая разница  январского повышения).

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