Глава Мордовии встретился с делегацией Республики Узбекистан

28 и 29 января в Мордовии с рабочей поездкой находится делегация Республики Узбекистан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. В рамках этого посещения делегация побывала на ряде крупнейших промышленных предприятий нашего региона, пообщалась с бизнес-сообществом, состоялись встречи с представителями узбекской диаспоры в Мордовии.

29 января с членами делегации встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Приветствуя гостей, руководитель республики отметил: «Мы дружественные страны, товарищи, нас связывает очень многое! Именно поэтому мы стараемся укрепить взаимодействие и в экономике, и в образовании. По итогам 2023 года товарооборот увеличился в 2,4 раза, есть существенный потенциал по внешнеторговому обороту».

Было отмечено, что в Мордовии сейчас находится около 1500 граждан Узбекистана. Большое внимание уделяется подготовке трудовых ресурсов, в том числе для реализации совместных инвестпроектов, образовательным программам и развитию культурных связей.

Ботиржон Асадов поблагодарил за гостеприимство и возможность поближе познакомиться с Мордовией. «То, что мы увидели воочию, нас впечатлило и убедило в том, что есть очень много точек, которые могли бы быть нам взаимно интересны. Мы можем успешно налаживать новые кооперационные связи. Россия и Узбекистан – стратегические партнеры, между нашими странами установлены союзнические отношения. Цифры свидетельствуют о ежегодном приросте торговли и инвестиционного взаимодействия. Межрегиональный диалог имеет в нашем сотрудничестве особый статус», - отметил он.

Посол Узбекистана пригласил руководителя республики и делегацию Мордовии принять участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» и форуме регионов СНГ, которые пройдут в Ташкенте в апреле.

Стороны также обсудили проведение бизнес-миссии делегации Мордовии в Узбекистан. Это позволит дополнительно определить точки роста, которые будут взаимно выгодны.

Ботиржон Асадов поздравил всех жителей нашей республики с 95-летием Мордовской автономии, пожелав региону процветания и успехов.