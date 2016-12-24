В Мордовии ветеран СВО Иван Волков назначен врио главы Краснослободского района

Такое решение приняли депутаты на сессии райсовета в связи с уходом руководителя района Алексея Буйнова в отставку по собственному желанию. Перед этим Алексей Буйнов поблагодарил Главу республики, депутатов, жителей района за поддержку, которую получал в период работы на руководящей должности.

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил вклад Алексея Буйнова в развитие территории: за 5 лет в районе введен в эксплуатацию ряд социально значимых объектов, построены новые дороги, устранена проблема водоснабжения, проведен капитальный ремонт школ.

Алексею Буйнову была вручена Почетная Грамота Госсобрания Мордовии.

На сессии объявлено о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Краснослободского района. Временное исполнение обязанностей возложено на Ивана Волкова – участника специальной военной операции. С января этого года он работал в качестве первого заместителя главы района.

Иван Волков 20 лет служил в органах внутренних дел. После выхода на пенсию добровольцем отправился на СВО. За спасение боевых товарищей награжден медалью «За отвагу». До участия в спецоперации шесть лет трудился в должности заместителя главы администрации Краснослободского городского поселения.