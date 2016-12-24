Глава Мордовии: «Ичалковский район отработал очень хорошо!»

Глава Мордовии Артём Здунов 28 января принял участие в отчетной сессии Ичалковского районного Совета депутатов. На ней подвели итоги социально-экономического развития территории в 2024 году и поставили задачи на предстоящий период. На сессии присутствовали члены кабинета министров, депутаты Госсобрания РМ, участники СВО.

Накануне Президент страны Владимир Путин вручил ветеранам первые юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В Мордовии награждение юбилейными медалями началось с Ичалковского района, их вручил Глава республики. Зал стоя приветствовал награждаемых: Алексея Сергеевича Буянова, Наталью Михайловну Никонорову, Александра Павловича Новикова, Александра Николаевича Страфеева, Клавдию Ивановну Ширяеву. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

С основным докладом на сессии выступила глава Ичалковского района Валентина Дмитриева. «Сегодня наши земляки продолжают участвовать в военной операции, с честью выполняя свой воинский долг. От имени присутствующих выражаю благодарность нашим бойцам, их родным и близким, которые достойно приняли на себя миссию защитника Отечества. Кто-то защищает границы, кто-то оказывает помощь в сборе необходимых вещей, наши дети пишут патриотические письма и поздравительные открытки для бойцов. В районе в эту деятельность вовлечены все - от мала до велика. Спасибо за патриотизм и готовность поддержать свою Отчизну! Когда мы вместе, нас не сломить! Победа будет за нами!» - сказала она.

Весомую роль в экономике района занимает агропромышленный комплекс. Стабильно работают сыродельный комбинат и спиртзавод «Кемлянский». Туризм - направление для района реально действующее, перспективное, требует доработки в плане расширения мест посещения и построения новых маршрутов. За год район посетили 124 тысячи экскурсантов.

За 2024 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району превысила 51 тысячу рублей.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за год отремонтировано 14 километров дорог с твердым покрытием, а за последние шесть лет действия нацпроекта - более 80 километров дорог.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в 2024 году начат капремонт Центра культуры. «Слова благодарности за этот объект говорим вам, Артем Алексеевич. Это ваша личная заслуга. Более шести лет мы не могли его начать, а теперь завершаем, - сказала Валентина Дмитриева. - Кроме того, капитально отремонтировано здание детского сада по переулку Больничный, построены сети водоснабжения по ул. Новоселов, приобретена ветеринарная клиника районной ветеринарной станции, мобильная утилизационная установка для уничтожения биологических отходов, мобильные ветеринарные пункты на колесном транспорте».

На сессии выступили управляющий ООО «Дружба» Александр Борискин, директор ООО «Спиртовой завод «Кемлянский» Сергей Киреев, начальник управления образования администрации Ичалковского муниципального района Надежда Арбузова.

О волонтерской деятельности в поддержку участников СВО и членов их семей рассказала председатель Ичалковского женсовета, председатель комитета семей воинов Отечества Татьяна Зеленеева. «Женщины-волонтеры стали важной поддержкой российских бойцов. Они делают для фронта всё, что только могут. Когда у нас закончилось пряжа, нам помог депутат Госсобрания Александр Иванович Атласов - нам доставили 100 килограммов шерсти. Более 800 пар носков мы отправили на фронт. Мордовия своих не бросает».

Глава Мордовии поблагодарил жителей района за сплоченность и любовь к родной земле. Плохо работать ичалковцы не могут! По предварительным итогам комплексной оценки достижения целевых значений основных социально-экономических показателей за 2024 год Ичалковский район занимает в республике первое место. «Это напрямую влияет на финансирование и дотации. Кто работает, того и поддерживаем! Вы отработали на очень высоком уровне», - подчеркнул руководитель региона.

Значительно выросли собственные доходы. При этом ниже уровня прошлого года сложились поступления по некоторым неналоговым доходам. Предстоит обратить пристальное внимание на инвентаризацию имущества – резерв для этого есть. С 2022 года в районе поставлено на учет 3500 объектов, у которых не было правообладателя. Полностью завершить эту работу необходимо к концу следующего года.

Важно обратить внимание на градостроительную документацию, документы территориального планирования и генеральные планы. Их состояние имеет первостепенное значение при подаче заявок на участие в федеральных программах.

Глава Мордовии поблагодарил район за выполнение показателей по жилищному строительству – в 2024 году введено в эксплуатацию 210% жилья к прогнозу на 2024 год и 220% к уровню 2023 года. Расселение аварийного жилищного фонда тоже идет довольно активно.

Проблемные вопросы остаются в сфере ЖКХ, остается большая потребность в замене сетей водоснабжения и водоотведения. Предстоит догазифицировать еще 113 домовладений. При поддержке Газпрома Мордовия сейчас входит в тройку регионов по догазификации.

В сфере строительства Глава республики отметил открывшийся недавно Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 150 мест – это один из лучших социальных объектов региона. За три года республика практически полностью привела эту инфраструктуру в порядок. Было подчеркнуто, что необходимо обеспечить находящихся в этих учреждениях людей достаточным вниманием и заботой.

Что касается образовательной инфраструктуры, то она также активно приводится в порядок – завершен капремонт и оснащение Кемлянского детского сада и двух школ (Ичалковской и Кемлянской). Однако остро стоит вопрос наполняемости учреждений. Он напрямую зависит от демографической ситуации и повышения рождаемости. Республика уверенно вошла в программу модернизации объектов образования. Капремонт стартовал в Рождественской школе, в планах на 2026 год - Смольненская школа.

Артём Здунов отметил, что район – пример по начальной профориентации. Эта работа – реальная помощь в обеспечении трудовыми ресурсами предприятий региона в будущем.

Глава республики обозначил первостепенные планы на предстоящий период, в том числе по дорожному строительству. Важное мероприятие – начало комплексного ремонта районного центра культуры. Завершить объект планируется летом текущего года. Стартовал и капитальный ремонт Ичалковской ЦРБ. В больницу также будет приобретено 16 единиц оборудования.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году необходимо провести ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. «Коллеги, это наш священный долг, наша память!» - подчеркнул Артём Здунов.

По федеральному проекту «Формирование современной городской среды» в 2025 году будет благоустроена Советская площадь в селе Кемля – на это направят 11 млн рублей.

«В целом район отработал очень хорошо: 125 % - увеличение по собственным доходам, есть рост заработных плат – это поможет сохранить в районе людей, - подытожил Глава Мордовии. - Большое спасибо за совместно отработанный год, прошу не сбавлять темпа».