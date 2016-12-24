Артём Здунов осмотрел капитальный ремонт Кемлянского детского сада

Глава Мордовии Артём Здунов 28 января совершил рабочую поездку в Ичалковский район. Руководитель региона заехал в Кемлянский детский сад, который открылся после капитального ремонта.



Обновление дошкольного учреждения стало возможным благодаря федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» - на эти цели было направлено более 70 млн. рублей.



Заведующая детским садом Людмила Мамкаева поблагодарила Главу республики за капитальный ремонт - здание 1976 года постройки давно в нем нуждалось. После перепланировки помещений здесь появился отдельный спортивный зал, были расширены медицинский и пищевой блоки, заработал современный компьютерный класс. Новая детская спортивная площадка с искусственным покрытием, а также метеостанция и теплица - вот такое удивительное для детсада оснащение, а всё потому,что здесь начинает работать агрогруппа для малышей. Дети будут постигать основы земледелия.



Глава Мордовии одобрил это начинание. Ичалковский район системно выстраивает работу в этом направлении. В трех школах района созданы агроклассы, одна агрогруппа уже работает в детсаду «Радуга». Действуют договоры о сотрудничестве с Кемлянским аграрным колледжем, сельхозпредприятиями района и республики, организовано взаимодействие агроклассов Оброченской школы с агроклассами Деревнянской школы Республики Беларусь. С появлением в детском саду еще одной аграрной группы начальная профессиональная ориентация в районе усилится.



«Держитесь за такой подход, он принесет свои результаты», - сказал Артём Здунов.