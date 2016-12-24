В Доме Республики обсудили развитие Ковылкинского электромеханического завода

Глава Мордовии Артём Здунов 27 января провел рабочую встречу с генеральным директором Ковылкинского электромеханического завода Виктором Ташкиным. Обсуждались итоги производственной деятельности предприятия и перспективы расширения мощностей.

Градообразующее для г. Ковылкино предприятие имеет богатую историю, которую ведет с 1962 года. Сейчас оно входит в состав госкорпорации «Ростех».

«По показателям у вас все очень хорошо. Во-первых, вы достойно отреагировали на необходимость повышения заработной платы, также объемы производства, заказы, отгрузка продукции – все показатели идут в ногу со временем», - подчеркнул Артём Здунов.

По итогам минувшего года значительно увеличились объемы производства – на 64 %, более чем на треть – уровень средней заработной платы. Она превысила 66 тысяч рублей. На предприятии работают более тысячи человек. При этом недостаток квалифицированных кадров – одна из основных проблем для завода. Чтобы решить ее, предприятие практикует обучение специалистов по необходимым профессиям на рабочих местах, а также ведет целевое обучение совместно с вузами республики.

Большое внимание уделяется социальным обязательствам, в том числе созданию достойных условий труда и отдыха.

«Что касается перевооружения предприятия, то только за прошлый год объем инвестиций составил 114 миллионов рублей. Из которых 80 – это средства Фонда развития промышленности Мордовии. Эти средства позволили нам обновить станки и очень помогли в модернизации. Спасибо большое за такую возможность от всех работников предприятия», - сказал генеральный директор КЭМЗ.