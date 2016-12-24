Памятная доска генерал-лейтенанту технических войск Михаилу Кормилицыну открылась в Рузаевке

24 января на железнодорожном вокзале Рузаевки открыли памятную доску уроженцу Рузаевского района - государственному и военному деятелю, генерал-лейтенанту технических войск Михаилу Кормилицыну. Открытие состоялось в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным.



24 января 2025 года отмечается 125 лет со дня рождения Михаила Ивановича Кормилицына - уроженца села Ключарево Рузаевского района. В 16 лет наш выдающийся земляк начал работать в локомотивном депо Рузаевки и прошел блистательный трудовой путь до заместителя министра нефтяной промышленности СССР. В годы Великой Отечественной войны под руководством генерала Кормилицына Управление снабжения горючим Красной Армии обеспечивало проведение стратегических военных операций.



В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель начальника Управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны Российской Федерации Николай Нефедов, глава Рузаевского муниципального района Александр Юткин, жители Рузаевки, кадеты и юнармейцы.



«Сегодня мы выполняем священный долг перед нашими предками, перед нашими героями, - сказал на открытии Глава Мордовии. - Наш Президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В развитие этой темы в республике мы объявили 2025 год Годом исторической памяти, чтобы лучше понимать, кто мы, откуда мы пришли, что мы сделали в этом мире, кого мы защищаем, какие традиции у нас, во что мы верим. Один из наших героических предков – это Михаил Иванович Кормилицын. Его биография удивительна: самый рядовой специалист стал заместителем министра нефтяной промышленности, в самые суровые годы прошлого века нес запредельную ответственность – отвечал за поставку военного топлива. Нам очень важно сохранить историческую память о наших героях. Никто не забыт, ничто не забыто! Рассказывайте своим детям о таких людях, мы должны равняться на наших предков».



Заместитель начальника Управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны Российской Федерации полковник Николай Нефедов отметил: «С именем вашего земляка связана целая эпоха в становлении службы горючего Вооруженных Сил, которой он руководил в критический для страны период. Он заложил структуру, которая функционирует и по сей день. Михаил Иванович Кормилицын создал военную кафедру в Московском нефтяном институте имени И.М. Губкина – это действующий военный учебный центр Губкинского университета. Он основал НИИ горюче-смазочных материалов – сегодня это 25-й государственный научно-исследовательский институт химмотологии Минобороны России. Это ведущая организация в сфере исследования и развития системы нефтепродуктообеспечения нашего государства. Михаил Иванович заложил основы военно-технического училища по подготовке кадровых специалистов службы горючего. Несмотря на все жизненные трудности, он всегда был предан своему Отечеству, избранному делу и военной профессии, был чутким, внимательным, человечным и справедливым руководителем, энергичным и целеустремленным человеком, добивался результатов на благо Родины. Мы бережно храним о нем память».



Почетное право открыть памятную доску было предоставлено Главе Республики Мордовия Артему Здунову и заместителю начальника Управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны Российской Федерации полковнику Николаю Нефедову.