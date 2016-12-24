Артём Здунов принял участие в коллегии МВД по РМ

23 января состоялось заседание итоговой коллегии МВД по Республике Мордовия. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Анатолий Гулин, руководители региональных структур правоохранительного блока.

С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел республики в 2024 году выступил Министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков. Он также обозначил задачи на предстоящий период.

Глава республики, обращаясь к стражам порядка, отметил: «Благодаря профессиональной и предметной работе органов внутренних дел оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой. Уровень преступности в регионе ниже средних значений по России и Приволжскому федеральному округу. Удалось достичь снижения числа погибших граждан от преступных посягательств. Обеспечена стопроцентная раскрываемость убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев. Остаются высокими показатели раскрытия грабежей и угонов. Повысилась эффективность работы по расследованию преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом».

При этом, как подчеркнул Глава Мордовии, вызывает обеспокоенность тот факт, что продолжает расти число преступлений, совершенных дистанционно. «Проводится очень много профилактических мероприятий, но мы пока не достучались до людей. Много потерпевших, материальный ущерб огромный. Эту проблему предстоит решать совместными усилиями», - сказал он.

Продолжается последовательная работа по обеспечению экономической безопасности. Органами внутренних дел пресечено 513 преступлений экономической и коррупционной направленности. Повысилась эффективность работы по пресечению тяжких и особо тяжких деяний экономических преступлений.

Более предметной стала профилактическая работа с подрастающим поколением. Это говорит о том, что линия на системную профилактику подростковых преступлений была выбрана правильно. Необходимо ее продолжать, подключать к этой работе общественные, религиозные, просветительские, образовательные, волонтерские организации, так как тревожные сигналы остаются.

Важным направлением является снижение аварийности на дорогах республики. «В ближайшее время закупаем новые камеры фото- и видеофиксации. Мы разобрались с концессией, которая разоряла республику. Сейчас камеры приносят средства в бюджет, но самое главное, что они влияют на снижение аварийности», - сказал Артём Здунов.

Руководитель республики напомнил, что Мордовия вошла в число пяти лучших регионов страны по количеству детей, вовлеченных в изучение дорожной грамотности.

Глава Мордовии отметил также важность обеспечения общественной безопасности. «В этом году у нас в республике снова будет много массовых мероприятий. Это влияет и на работу малого и среднего бизнеса, на налоги. Благодаря этому у нас за последние годы выросли доходы бюджета, это позволило нам с коммерческим долгом разобраться. Но если бы у нас был беспорядок в общественных местах, никто бы из инвесторов сюда не приезжал. Впереди у нас главный праздник текущего года – 80-летие Великой Победы, а также 95-летие образования Мордовской автономии, много мероприятий федерального масштаба, когда мы будем принимать множество гостей. Прошу держать этот вопрос на постоянном контроле», - сказал руководитель республики.

Подводя итоги своего выступления, Глава Мордовии поблагодарил сотрудников полиции за постоянную готовность к выполнению задач по сохранению стабильности в обществе.