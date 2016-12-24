Артём Здунов встретился с генеральным директором Кадошкинского электротехнического завода

Глава Мордовии Артём Здунов 21 января провел рабочую встречу с генеральным директором Кадошкинского электротехнического завода Владимиром Рудаковым. На встрече подвели итоги работы завода в 2024 году, оценили перспективные направления по освоению новых видов продукции. В обсуждении этих вопросов принял участие вице-премьер Батыр Эмеев.

Кадошкинский электротехнический завод - одно из крупнейших предприятий района, здесь работают более 300 человек. В настоящее время завод выпускает светотехническую продукцию более 120 серий и пяти тысяч модификаций, основу которой составляют светодиодные светильники различного назначения (уличные, офисные, ЖКХ, светильники архитектурной подсветки и прожектора), пускорегулирующие аппараты для светильников, электронные компоненты, а также традиционные светильники наружного освещения и тепличные светильники.

В ближайших планах – выпуск светильников для цехов АвтоВАЗа.

Артём Здунов обратил внимание на необходимость создавать привлекательные условия для привлечения на производство молодых кадров. В минувшем году средняя заработная плата на предприятии выросла на 18%.