В Доме Республики обсудили работу городского хозяйства Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов 9 января провел совещание по вопросам развития городского округа Саранск. В нем приняли участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев и временно исполняющий полномочия Главы Саранска Владимир Быков.

Было доложено о ситуации с зимней уборкой городских территорий – сейчас она ведется в штатном режиме. Обработку противогололедными реагентами и уборку снега обеспечивают 107 единиц техники и более одной тысячи работников муниципальных предприятий и управляющих компаний. В ночное время на улицы выйдет не менее 100 единиц спецтехники.

Владимир Быков сообщил, что общественный транспорт также работает без сбоев. На маршруты ежедневно выходит 86 автобусов и троллейбусов. Хорошим подспорьем для «Горэлектротранса» стали 15 МАЗов, которые были приобретены при поддержке Главы республики и вышли на маршруты в конце декабря. Также было отмечено, что штат водителей муниципального предприятия впервые за долгое время полностью укомплектован.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались вопросы благоустройства территории мемориала воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны.