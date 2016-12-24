Артём Здунов принял участие в собрании регионального Совета муниципальных образований

25 декабря в Доме Республики состоялось итоговое общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Мордовия». В его работе принял участие Глава республики Артём Здунов.

Руководитель региона отметил, что в текущем году объединением проведена внушительная работа. В Мордовии в спокойной обстановке прошли выборы Президента России, республика стала лидером среди регионов ПФО по явке на избирательные участки. В сентябре и декабре состоялись дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований. Артём Здунов поблагодарил всех организаторов на муниципальном уровне за слаженную работу и прозрачность проведенных процедур.

2025 год на съезде «Единой России» объявлен Годом муниципального депутата. «На депутатский корпус возлагается ответственность представлять и отстаивать интересы людей, своих избирателей. Уровни власти мы не делим, часто депутаты лично участвуют в общественных мероприятиях, активно поддерживают волонтерские движения. Важно получать обратную связь от людей», - сказал Глава республики. Он отметил основные направления для работы на местах: это строительство и ремонт дорог, возведение социальных объектов, благоустройство территорий.

Приоритетная задача для всех – победа в СВО. «Работа с добровольцами, участниками и ветеранами спецоперации, их семьями должна оставаться абсолютным приоритетом для всех уровней власти, - подчеркнул Артём Здунов. - Благодарю наши органы местного самоуправления, которые занимают в этом вопросе активную позицию. У нас свыше 35 тысяч добровольцев. Слаженно организуется работа по сбору гуманитарной помощи нашим бойцам, она ведется целевым образом, помощь направляется напрямую нашим командирам. Налажена работа по оказанию помощи членам семей участников СВО».

Важное направление – решение вопросов, поступивших на прямую линию Президента РФ.

Большая работа региону предстоит в рамках новых национальных проектов, инициированных лидером страны. Глава Мордовии подчеркнул, что республика вошла во все нацпроекты, стартующие с 1 января 2025 года.

В регионе благодаря нацпроектам за пять лет построено более 1,7 млн метров жилья, пять новых школ, 20 детских садов, поликлиника онкологического диспансера, хирургический корпус детской республиканской больницы, детская поликлиника в Рузаевке, 74 новых ФАПа, семь жилых корпусов домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Построены и капитально отремонтированы свыше 30 культурно-досуговых учреждений и более 30 спортивных объектов. Благоустроено 57 общественных пространств и свыше 300 дворов.

«Это только основные результаты, за которыми стоит серьезная трансформация местных территорий. Для нас принципиально важно продолжить эту позитивную динамику повышения качества жизни людей. Президент дает нам для этого действенный инструмент, мы наращиваем федеральную поддержку. Поэтому качественная реализация зависит от нашей скоординированности и своевременного освоения выделяемых федеральным центром средств», - поставил задачу руководитель региона.

Было отмечено, что муниципальное сообщество Мордовии насчитывает около 30 тысяч человек. Глава республики призвал представителей муниципалитетов активнее участвовать в заявочной кампании всероссийской муниципальной премии «Служение».

Глава Дубенского района, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Мордовия» Виктор Нефедов выступил с отчетом о деятельности организации в текущем году. Он отметил важность взаимодействия с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и муниципалитетами других регионов. Также на общем собрании был утвержден план работы совета на 2025 год и принят ряд организационных вопросов.