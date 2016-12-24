Мордовия поможет Херсонской области внедрять инициативы и практики по социально-экономическому развитию

20 декабря в Москве состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив по созданию условий для улучшения качества жизни граждан, по развитию сфер образования и здравоохранения. Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов, Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.



Соглашение подразумевает взаимную передачу опыта работы и обобщение положительных результатов деятельности по конкретным проектам. Стороны будут оказывать консультативную поддержку по вопросам нормативно-правового регулирования, организации обмена аналитическими данными и региональными управленческими практиками, а также реализовывать проекты, направленные на развитие региональной социальной сферы (по внедрению элементов Национальной социальной инициативы, Регионального социального стандарта и Рейтинга качества жизни).



Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что данное соглашение является важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и создании условий для успешного восстановления и развития Херсонской области. «Агентство работает по разным направлениям социально-экономического развития, и наша задача - обеспечивать регионы лучшими практиками. Сегодня было подписано соглашение, касающееся социального развития, образования, здравоохранения. Республика Мордовия достаточно активно работает по этим направлениям. Уверена, что Херсонская область возьмет и адаптирует для себя лучшие решения. Мы, безусловно, настроены на то, чтобы наши новые регионы максимально быстро адаптировались. Пока расчет рейтингов инвестклимата и качества жизни по ним не ведется, но я хочу поблагодарить команды субъектов, которые проактивно работают над улучшением делового климата и внедрением элементов социального стандарта», - сказала Светлана Чупшева.



Республика Мордовия занимает устойчивые позиции в Рейтинге качества жизни и Национальном инвестиционном рейтинге АСИ, что подтверждает ее готовность стать регионом-наставником для Херсонской области в реализации Национальной социальной инициативы. По результатам Рейтинга качества жизни АСИ, в 2023 году Мордовия заняла 7-е из 14 мест по Приволжскому федеральному округу. Также республика участвует во внедрении Регионального социального стандарта. В рамках Форума «Сильные идеи для нового времени 2024» от Республики Мордовия подано 517 идей, на конкурс российских брендов «Знай наших» - 122 заявки.



«С Херсонской областью мы работаем не первый год, хорошо знаем объекты региона, нужды жителей. Вместе с Владимиром Васильевичем Сальдо в первую очередь обращаем внимание на объекты здравоохранения, образования, социальной сферы – всё, что связано с повышением качества жизни. Это очень конкретные вещи, мы работаем по методикам Агентства стратегических инициатив. Уверен, что благодаря этому соглашению мы вместе с Херсонской областью вырастем и по качеству жизни, и уровню взаимодействия», - сказал Глава Республики Мордовия Артём Здунов.



«Мы сделали важный шаг к социально-экономическому развитию нашей Херсонской области, подписав соглашение с Республикой Мордовия и Агентством стратегических инициатив. Это соглашение открывает новые горизонты для реализации проектов в таких ключевых сферах, как образование, здравоохранение и социальное развитие. Уверен, что опыт Республики Мордовия станет для нас ценным ресурсом. Их успешные практики в этих областях помогут нам адаптировать и внедрить решения, которые будут отвечать потребностям нашего региона. Наша общая цель — создать комфортные условия для жизни и работы херсонцев, повысить качество услуг и улучшить инвестиционный климат. Херсонская область готова к переменам и стремится к развитию!» - добавил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.