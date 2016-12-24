Артём Здунов поздравил энергетиков республики с профессиональным праздником

19 декабря в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика. Работников отрасли поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.



Руководитель республики подчеркнул: энергетический комплекс является одной из ключевых, стратегически важных отраслей экономики. «Все прекрасно представляют, что от работы энергетиков напрямую зависит деятельность предприятий, социальных, государственных учреждений, жизнь рядовых граждан. Вы даете людям свет, тепло, комфорт, самое главное – безопасность и уют в доме. В современных условиях надежное функционирование отрасли определяет не только энергетическую безопасность страны и региона - это фактор национальной безопасности. Мы каждый день это обсуждаем, выстраиваем планы антитеррористической защиты топливно-энергетического комплекса. Сейчас этому необходимо уделить самое пристальное внимание. Малейшая расслабленность или халатность – и враги не преминут совершить диверсии на критически важной и жизнеобеспечивающей инфраструктуре», - сказал Артём Здунов.



Подводя предварительные итоги года, руководитель региона отметил, что энергетики сработали на достойном уровне. «В целом наблюдается снижение аварийности: технологические нарушения в сетях устраняются в нормативные сроки. Но обольщаться не будем: энергетические мощности во многом себя изжили, многое придется модернизировать. Ответственным за энергетический комплекс надо максимально работать в федеральных органах власти, чтобы привлекать средства на модернизацию, - подчеркнул Глава республики. - Проделана большая работа по подготовке к отопительному сезону. Провели ревизию и ремонт электрических сетей, общая протяженность которых почти 5 тысяч километров, подготовили свыше тысячи трансформаторных подстанций. Решены задачи по обеспечению бесперебойной работы производственных и социальных объектов, инженерных систем. В качестве положительного фактора отмечу работу по модернизации и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Выделю наших самых крупных инвесторов: филиал «Россети Волга» – «Мордовэнерго», мордовский филиал «Т Плюс». Более 1,2 млрд рублей сейчас у нас в инвестиционных программах. И это, конечно, не предел».



Энергетиков Мордовии поздравили также Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и заместитель Председателя Правительства РМ Инсаф Хайруллин.



Представителям отрасли были вручены награды. В частности, почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Мордовия» присвоено электромонтеру АО «Техническая фирма «Ватт» Павлу Зверкову и начальнику Большеберезниковского участка ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» Андрею Илюшову.



«Конечно, случается всякое в нашей работе. И трудности бывают - как без них? Но на это не нужно обращать внимания. Главное - делать свою работу с удовольствием, у меня это получается, - отметил Павел Зверков. - Скоро Новый год. Хочу пожелать всем крепкого здоровья! Это самое важное! Со всем остальным мы справимся, потому что знаем свое дело и любим свою профессию».