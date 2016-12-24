Глава республики принял участие в заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии

«Спасибо за совместную работу!»
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Глава Мордовии Артём Здунов 17 декабря принял участие в расширенном заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии. Напомним, семинария была образована в 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Глава Мордовии поблагодарил членов попечительского совета за поддержку образовательной организации и подчеркнул: ситуация в мире убедительно доказывает, насколько важным является духовно-нравственное воспитание, сохранение традиционных ценностей. Особая роль в этом принадлежит духовным образовательным учреждениям.
«То, что в нашей республике есть такое учреждение, - это наше преимущество, наш своеобразный духовный щит, тем более учитывая постоянные атаки недругов, прежде всего – на нашу молодежь. Работа духовной семинарии очень важна, ведь там готовят тех, к кому мы и наши дети будем приходить, спрашивать, советоваться», - сказал Артём Здунов.
Также руководитель региона поблагодарил представителей бизнес-сообщества за постоянную поддержку участников СВО и членов их семей – в настоящее время, как подчеркнул Глава республики, это первостепенная задача для всех.
Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий рассказал об итогах деятельности Саранской духовной семинарии. В 2024 году образовательная организация успешно прошла процедуру государственной аккредитации, а также инспекционную проверку учебного комитета РПЦ. Сейчас здесь обучаются около 150 студентов. Также на базе семинарии действуют курсы повышения квалификации священнослужителей, курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих, курсы по подготовке церковных специалистов.
Существенную поддержку учебному заведению оказывают члены попечительского совета. Сейчас в него входят 27 предприятий республики.
На заседании обсудили итоги работы попечительского совета в уходящем году и планы на предстоящий период.
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