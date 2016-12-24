Представитель Мордовии прошел в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Ими стали 140 участников из 52 регионов. В феврале 2025 года они поедут в Москву на финальные испытания, где Почетное жюри выберет 70 победителей.

В финал проекта Знание.Лектор от Республики Мордовия вошел Виктор Сотков, кандидат филологических наук, автор более 20 научных статей, член Общественного совета при Главе Республики Мордовия, «Совета отцов» и АНО «Центр поддержки и защиты детства». Его лекция на окружном этапе была посвящена образу современного педагога, навыкам и компетенциям лидеров образовательной сферы и технологиям, используемым в обучении молодого поколения.

«Со старта четвертого сезона Знание.Лектор прошло семь месяцев. За это время наши финалисты провели свыше тысячи авторских лекций в своих регионах. Конкурс показал, что просвещением в России занимаются люди самых разных профессий: представители медицины, учреждений науки, культуры, образования, правоохранительных органов. Впереди нас ждет финал конкурса, мы рады представить стране сильнейших лекторов», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты были определены по итогам окружного этапа, который прошел с 25 ноября по 5 декабря в онлайн формате. 300 участников выступали с авторскими лекциями перед Экспертным советом. В его состав вошли профессионалы из 14 сфер, соответствующих тематикам конкурса. Среди экспертов: президент Фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елена Орлова, дирижер Большого театра Айрат Кашаев, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги Марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, президент клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс», старший преподаватель кафедры семиотики и общей истории искусства факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Викью, продюсер, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

Подготовиться к последним конкурсным испытаниям финалистам поможет закрытый курс «Секреты спикера с Ниной Зверевой» на Знание.Академия.

Победители Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты также могут выиграть партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.