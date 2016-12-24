Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества

С начала 2023 года в Мордовии действует комитет семей воинов Отечества. Эта общественная организация сплотила под своим крылом жен, вдов, матерей и родных участников и ветеранов специальной военной операции. Женщины, объединенные общей идеей, интересами, а порой и болью, уже два года ведут свою деятельность – очень важную и незаменимую. Они помогают семьям бойцов, таким же, как они женам и матерям, их детям, не остаться наедине со своими проблемами и, сообща, решить любые сложности.



11 декабря с активом регионального комитета в их офисе встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Он подчеркнул важность работы организации: «Самое главное, что есть такой общественный институт, который объединяет людей, позволяет решать насущные для семей вопросы. Вы – символ нашего единения».



Руководитель комитета семей воинов Отечества РМ Ольга Соболева рассказала, что в нем состоят жены, матери и сестры участников СВО. «Все мы работающие, но здесь мы – по зову сердца. За работу эту часть своей жизни не считаем, комитет – наша отдушина», - поделилась она.



Основное направление – всесторонняя помощь военным и семьям, оказание юридического сопровождения в решении проблемных вопросов, помощь в бытовых трудностях. Но важнейшее – это человеческое общение и психологическая помощь.



За два года активистки обработали более 3 тысяч обращений, в первый год работали 24/7. В этом году поступило 190 заявок. Было реализовано несколько важных социальных проектов – «Жены героев. Семьи героев» и «Кино на службе Отечества». Сейчас развиваются группы взаимопомощи. Сняли клип на песню «Матушка – Земля». Артём Здунов отметил: «Я видел вашу работу, вы там все такие красивые!»



Кроме важнейшей юридической и бытовой помощи активистки ведут самые разные направления – образовательное, духовное и творческое. Все это помогает супругам и матерям отвлечься от переживаний, находить поддержку друг в друге и Боге. «Чтобы пережить какие-то скорбные события, без духовной поддержки и веры сложно. Мы получаем запрос на духовную поддержку, особенно в православии, есть большой отклик – посещаем монастыри, святые места, планируем проводить беседы со священнослужителями», - рассказала заместитель руководителя организации Ольга Котельникова.



Комитет старается масштабировать свою деятельность и в районы – в каждом должен быть свой актив. Недавно прошел выезд в Большеберезниковский район – матери и жены, вдохновившись выставкой «Жены героев. Семьи героев», решили создать аналогичную – с участием уроженок района.



Актив проводит мастер-классы, мероприятия для детей участников СВО, часто бывает на уроках «Разговор о важном». «Любовь к родине возникает в детстве, и потом множится на протяжении всей жизни», - подчеркнула активистка Ольга Первушкина.



Юлия Черенкова рассказала сразу о двух важных проектах, над которыми сейчас работает комитет. Это заявка на получение гранта по оказанию психологической помощи семьям участников, погибших бойцов. Его суть – беседы на основе собственного опыта преодоления утраты, переживаний. «Из-за того, что мы сами оказались в такой ситуации, мы можем помочь, поддержать людей. Многим это очень нужно», - пояснила активистка.



Второй проект – создание республиканской «Книги памяти» - это единый архив сведений о павших в ходе СВО бойцах Мордовии. Было предложено создать пока интерактивную книгу, а в будущем – обязательно печатную версию.



Артём Здунов эту инициативу поддержал, отметив, что эта хорошая тема для получения грантовой поддержки.



Юлия Черенкова попросила и о помощи – комитету нужен транспорт для проведения встреч в районах. Глава Мордовии поручил проработать этот вопрос – автомобиль у актива всегда должен быть в доступе. Он также предложил в каникулярное время использовать школьные автобусы для организованных выездов с семьями. «Давайте проработаем законодательно такую возможность, выйдем с этим предложением на федеральный уровень. Такой транспорт в республике есть, во время каникул он не должен простаивать», - сказал Артём Здунов.



Много важных организационных советов дала старший советник Главы РМ, вдова Героя Луганской Народной Республики Татьяна Алиходжина. Один из них касался социальных паспортов семьей участника СВО: «Вы должны знать каждую семью, их проблемы, чаяния. Эта работа стратегическая. Главное – дать им возможность быть с нами в контакте. Я слежу за вашей деятельностью, вы многое делаете – вы большие молодцы! Привлекайте психологическую помощь, духовенство – это очень важно. По-другому с этой болью не справиться».



Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Елена Семелева отметила, что скоро пройдет день участника СВО для Саранска и нескольких близлежащих районов, а в дальнейшем – и для всех остальных.



По итогам обсуждения Артём Здунов дал ряд важных поручений, касающихся финансирования деятельности комитета, ремонта занимаемых помещений и выделения дополнительных – для создания детской игровой комнаты. Он также отметил, что семьи нужно максимально приглашать и вовлекать во все республиканские мероприятия.



«Возможно, до нас многое не доходит из жизни семей наших бойцов, их проблемах. Хочу, чтобы вы стали надежным каналом этих сведений для нас, институтом, который владеет всей информацией и может выстроить связь с каждой семьей», - подытожил Глава республики.