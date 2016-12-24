Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей

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Парк школьных автобусов Мордовии пополнился 25 новыми единицами. Ключи от школьного транспорта 11 декабря Глава Мордовии Артём Здунов вручил директорам школ 15 районов республики и саранской школы № 11.

«Сегодня приятное мероприятие – республика получила 25 новых единиц техники. Заменим устаревший транспорт. Самое главное – обеспечить безопасность детей! Эти автобусы новые, оборудованы по всем требованиям безопасности, - подчеркнул Артём Здунов. – Выражаем благодарность и признательность нашему Президенту – за последние пять лет Мордовия получила 270 школьных автобусов. Сейчас у нас нет ни одной единицы, которая бы превышала нормы эксплуатации».

Сейчас в Мордовии по 326 школьным маршрутам автобусы перевозят почти 5 тысяч детей. Этот парк для комфорта и безопасности ребят пополнили новенькие ГАЗы, КАВЗы и УАЗы разной вместимости.

Директор школы №11 Саранска Рястям Азисов поделился: «В нашей школе появился автопарк – целых четыре автобуса. Это стало возможным благодаря федеральным программам и поддержке руководства республики. Спасибо, теперь наши ученики будут добираться до школы быстро и безопасно!»

Глава республики осмотрел самый вместительный автобус, который отправится в 11-ю школу городского округа. Артём Здунов оценил условия перевозки, систему наблюдения в салоне, пообщался с водителем, получившим новое рабочее место.

«Автобус очень современный - движение нельзя начать, пока не закрыты все двери в салоне. Посадочные места оборудованы четырехточечными ремнями, есть места для портфелей, у ребят - связь со мной. Удобно и детям, и водителю – работать на такой технике одно удовольствие», - поделился водитель Юрий Родаев.

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