Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей

Парк школьных автобусов Мордовии пополнился 25 новыми единицами. Ключи от школьного транспорта 11 декабря Глава Мордовии Артём Здунов вручил директорам школ 15 районов республики и саранской школы № 11.

«Сегодня приятное мероприятие – республика получила 25 новых единиц техники. Заменим устаревший транспорт. Самое главное – обеспечить безопасность детей! Эти автобусы новые, оборудованы по всем требованиям безопасности, - подчеркнул Артём Здунов. – Выражаем благодарность и признательность нашему Президенту – за последние пять лет Мордовия получила 270 школьных автобусов. Сейчас у нас нет ни одной единицы, которая бы превышала нормы эксплуатации».

Сейчас в Мордовии по 326 школьным маршрутам автобусы перевозят почти 5 тысяч детей. Этот парк для комфорта и безопасности ребят пополнили новенькие ГАЗы, КАВЗы и УАЗы разной вместимости.

Директор школы №11 Саранска Рястям Азисов поделился: «В нашей школе появился автопарк – целых четыре автобуса. Это стало возможным благодаря федеральным программам и поддержке руководства республики. Спасибо, теперь наши ученики будут добираться до школы быстро и безопасно!»

Глава республики осмотрел самый вместительный автобус, который отправится в 11-ю школу городского округа. Артём Здунов оценил условия перевозки, систему наблюдения в салоне, пообщался с водителем, получившим новое рабочее место.

«Автобус очень современный - движение нельзя начать, пока не закрыты все двери в салоне. Посадочные места оборудованы четырехточечными ремнями, есть места для портфелей, у ребят - связь со мной. Удобно и детям, и водителю – работать на такой технике одно удовольствие», - поделился водитель Юрий Родаев.