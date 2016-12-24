В Мордовии опубликовали Новогоднюю афишу учреждений культуры

Культура

Жители и гости республики смогут посетить праздничные представления с 16 декабря по 8 января.

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