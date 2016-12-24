В Мордовии опубликовали Новогоднюю афишу учреждений культуры

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
Жители и гости республики смогут посетить праздничные представления с 16 декабря по 8 января.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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