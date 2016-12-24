Артём Здунов поздравил коллектив сыродельного комбината «Ичалковский» с 95-летием предприятия

Глава Мордовии Артём Здунов 30 ноября приехал в Ичалковский район, чтобы поздравить коллектив сыродельного комбината с 95-летием предприятия. Руководитель региона подчеркнул: сырзавод - одно из старейших предприятий в республике и флагман перерабатывающего сельхозпроизводства Мордовии.



Сегодня сыродельный комбинат - это агропромышленный гигант всероссийского уровня, где развивается множество направлений производства. Каждые сутки здесь производится более 40 тонн продукции – различных видов сыров и масла, ассортимент составляет более 75 наименований. На выставке «Золотая осень» в этом году комбинат получил сразу пять золотых медалей, продукция традиционно имеет самые высокие оценки экспертов и потребителей.



«Вашу продукцию знают по всей стране. Ее любит и моя семья, мои дети. Желаю предприятию расти и развиваться дальше, чтобы на завод приходила молодежь, чтобы появлялись новые трудовые династии», - сказал Артём Здунов.



Предприятие входит в число ведущих производителей сыра и масла в России. Ежедневно комбинат перерабатывает 350 тонн молока. За последние 5 лет в модернизацию производства вложено около 0,5 млрд рублей. В 2020 году построена новая производственная лаборатория. В 2022 году предприятие запустило новый цех по производству плавленых сыров. В 2024 году началось строительство нового цеха по производству сыров с мощностью переработки сырого молока 400 тонн в сутки.



Генеральный директор завода Николай Киреев от себя лично и от всего трудового коллектива поблагодарил Главу Мордовии за высокую оценку работы предприятия и за поддержку во всех начинаниях. «Мы работаем под девизом «Натуральность и качество», твердо стоим на ногах и уверенно смотрим в будущее», - сказал он.



Коллектив комбината поздравили также Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин, заместитель Председателя Правительства РМ Раиса Цыбизова, глава Ичалковского района Валентина Дмитриева, директор Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия филиала Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова в г. Углич Григорий Рогов и другие приглашенные гости. Работникам предприятия были вручены награды.