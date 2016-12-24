В Доме Республики обсудили развитие IT-отрасли Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 30 сентября провел рабочую встречу с руководством компании «Инфомаксимум». Обсуждалась деятельность компании в сфере бизнес-аналитики и дальнейшее развитие IT-отрасли республики.

«Инфомаксимум» на протяжении многих лет разрабатывает передовые программные продукты, успешно сотрудничая с крупнейшими компаниями России и зарубежья.

Генеральный директор Александр Бочкин, выпускник МГУ им. Н.П. Огарева, рассказал о взаимодействии с крупными холдингами страны в банковском, промышленном и государственном секторах. Proceset — флагманский продукт «Инфомаксимум» — позволяет анализировать и оптимизировать бизнес-процессы и операции, ускорять их и увеличивать прибыль. Сейчас в активной фазе находятся 46 проектов, внедряется искусственный интеллект, компания выходит на международный уровень.

Напомним, что «Инфомаксимум» выступил организатором крупного IT-мероприятия «ProcessTech Saransk», которое прошло в Мордовии в сентябре. Оно собрало представителей более 150 ведущих компаний России и в очередной раз подтвердило стратегическую значимость IT для региона и страны в целом.