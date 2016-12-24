Делегация Мордовии и руководство китайского автогиганта JAC Motors обсудили перспективы сотрудничества

В рамках бизнес-миссии Мордовии в Китайскую Народную Республику 27 сентября делегация региона во главе с Артёмом Здуновым посетила производственные мощности всемирно известного автомобилестроительного холдинга JAC Motors в Хэфее.

Отметим, что Китай – мировой лидер по производству транспортных средств. В России JAC Motors активно работает с 2022 года, когда рынок покинули недружественные компании. Сейчас по объему экспорта в РФ – они первые среди китайских автомобилестроителей.

Делегация Мордовии осмотрела производственную линейку – много моделей, интересных для малого бизнеса, сельхозпроизводителей, строителей.

После осмотра состоялось обсуждение перспектив сотрудничества с руководством компании. Был представлен промышленный и инвестиционный потенциал республики, озвучено предложение рассмотреть особую экономическую зону «Система» для размещения производственных мощностей компании и использовать логистические возможности региона.

Также разработать концепцию продвижения продукции на российских рынках автопромышленникам предложило цифровое рекламное агентство «NECTARIN».