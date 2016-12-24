Делегация Мордовии и руководство китайского автогиганта JAC Motors обсудили перспективы сотрудничества

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В рамках бизнес-миссии Мордовии в Китайскую Народную Республику 27 сентября делегация региона во главе с Артёмом Здуновым посетила производственные мощности всемирно известного автомобилестроительного холдинга JAC Motors в Хэфее.
Отметим, что Китай – мировой лидер по производству транспортных средств. В России JAC Motors активно работает с 2022 года, когда рынок покинули недружественные компании. Сейчас по объему экспорта в РФ – они первые среди китайских автомобилестроителей.
Делегация Мордовии осмотрела производственную линейку – много моделей, интересных для малого бизнеса, сельхозпроизводителей, строителей.
После осмотра состоялось обсуждение перспектив сотрудничества с руководством компании. Был представлен промышленный и инвестиционный потенциал республики, озвучено предложение рассмотреть особую экономическую зону «Система» для размещения производственных мощностей компании и использовать логистические возможности региона.
Также разработать концепцию продвижения продукции на российских рынках автопромышленникам предложило цифровое рекламное агентство «NECTARIN».
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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