Мордовия и Китай планируют развивать производство волокна из технической конопли

В провинции Ханчжоу 26 сентября делегация Мордовии во главе с Артёмом Здуновым встретилась с представителями компании из сферы легкой промышленности. Обсуждалась реализация совместного проекта по созданию в республике производства волокна из технической конопли.

Возделывание этой культуры – актуальное сейчас направление в сельском хозяйстве. В текущем году аграрии региона в полтора раза нарастили объемы, высеяв более 2 тысяч гектаров конопли. Отметим, что до 1991 года в Мордовии площадь таких посевов превышала 30 тысяч гектаров.

Год назад китайская компания заинтересовалась этим направлением, что дало старт совместному пилотному проекту по переработке технической конопли и производству волокна.

«В Мордовии есть большие возможности практически для любого направления бизнеса, и наш регион приветствует партнеров из дружественных стран, и прежде всего Китая, для запуска перспективных и долгосрочных проектов», - сказал Глава республики на встрече с руководством компании-партнера.

Стороны обсудили создание на территории Мордовии предприятия полного цикла по производству и переработке технической конопли. Инвестстоимость проекта - 7 млрд рублей.