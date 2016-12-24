Делегация Мордовии провела переговоры с китайскими партнерами

25 сентября делегация Мордовии во главе с Артемом Здуновым прибыла в Китай с бизнес-миссией. В Шанхае у нашей делегации состоялись переговоры с представителями китайской стороны.



Глава Мордовии подчеркнул: республика открыта для международного сотрудничества. Сейчас нашими торговыми партнерами являются почти 50 стран. Один из основных – Китайская Народная Республика. Объем торговли между Мордовией и Китаем в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2022 годом. За это время объем поставок продукции из КНР в республику увеличился на четверть, а экспорт мордовских товаров в Китай возрос более чем в 15 раз. В текущем году экспорт из Мордовии в Китай вырос почти в 4 раза. При этом импорт китайской продукции увеличился аналогично – тоже в 4 раза.



Более трети валового регионального продукта приходится на промышленность. У Мордовии высокая доля инновационной продукции в общем объеме производимой продукции - почти 30%. Основная специализация промышленного производства – вагоностроение, светотехника, волоконная оптика и оптоэлектроника, производство кабельной продукции и стройматериалов, переработка сельскохозяйственной продукции, фармацевтика.

Мордовия - единственный регион ЕврАзЭС, где серийно производят оптическое волокно. Республика является лидером в России на рынках грузового машиностроения, производства вагонов, кабелей различного назначения, лекарственных препаратов.



«Мы предлагаем комфортные условия для реализации на территории Мордовии совместных инвестиционных проектов, - отметил Артём Здунов. - В этом году у нас открылась особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Система». Будем рады предложить китайским инвесторам наши возможности для взаимовыгодного сотрудничества».



Важным является и взаимодействие в гуманитарной сфере. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева более 10 лет сотрудничает с вузами КНР. На сегодня достигнута договоренность с Университетом науки и технологий Цзянсу о проведении в 2025 году первого набора студентов в Российско-Китайский международный институт.



Министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин выступил с детальной презентацией инвестиционного потенциала республики.



В рамках переговоров состоялось подписание соглашений «АЛС-Поволжье» и АО «Саранский приборостроительный завод» с китайскими приборостроительными компаниями.



Также выпустили меморандум о намерениях, что резидентом особой экономической зоны Мордовии станет крупный китайский производитель электромобилей.