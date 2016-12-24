Глава Мордовии поручил муниципалитетам разобраться в ситуации с бездомными собаками

На прошедшем в субботу оперативном совещании в Доме Республики обсуждалась ситуация с безнадзорными животными. Глава Мордовии Артём Здунов сообщил: по информации правоохранительных органов, за восемь месяцев зафиксировано 50 случаев нападения и укусов людей бездомными собаками. В основном это происходит в Саранске, но много бездомных животных и в Рузаевке.

Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков доложил, что с начала года в столице было отловлено 284 особи, стерилизовано - 179, возвращено в среду обитания - 214, передано в добрые руки – 70. Все мероприятия проводятся в соответствии с законодательством – отлов, вакцинация, стерилизация, чипирование и дальнейший выпуск в среду обитания. При этом от жителей продолжают поступать жалобы, что даже чипированные и стерилизованные животные проявляют агрессию к людям. В саранском приюте для безнадзорных животных сейчас находятся 49 собак, все они вакцинированы от бешенства.

«Чтобы не довести до беды, нужно разобраться с этим вопросом по каждому муниципальному образованию – особенно по Саранску и Рузаевке. Собак, действительно, много – что это за животные, чипировали их или нет? Случается, что животные проходят стерилизацию, а потом приносят щенков – как такое может быть? Или это делается для галочки? Есть и такие факты», - сказал руководитель республики.

Глава Мордовии поручил также провести проверку того, как работает система по принятию и отработке заявок на отлов собак. Делаться это должно оперативно, а не в течение 24 часов, как зачастую сотрудники службы обещают горожанам.