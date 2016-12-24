Глава республики Артём Здунов провел заседание оперативного штаба

19 сентября в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в республике. В том числе речь шла о противодействии беспилотным летательным аппаратам и принимаемых мерах по повышению антитеррористической защиты объектов жизнеобеспечения.



Глава Мордовии отметил: в рамках исполнения поручений оперштаба на объектах промышленности и топливно-энергетического комплекса проведены дополнительные инженерно-технические мероприятия, усилена их физическая охрана, проводились учения.



На заседании оперштаба были заслушаны доклады ответственных по вопросам взаимодействия при возникновении угрозы нападения, информирования населения и минимизации последствий атак.



Главой республики даны поручения по принятию дополнительных мер, направленных на защиту населения и обеспечение безопасности на объектах критической инфраструктуры.