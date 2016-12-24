Депутат Госдумы РФ Василий Пискарев принял участие в открытии памятника героям СВО

Депутат Государственной Думы России Василий Пискарев 11 сентября совершил рабочую поездку в Большеигнатовский район. На встрече с школьниками во время классного часа парламентарий рассказал ребятам о безопасности в интернет-пространстве.

В этот день депутат Госдумы РФ также принял участие в открытии памятника героям СВО - уроженцам района.

«Вместе с родными и близкими военнослужащих, их родителями и детьми мы торжественно открыли памятник и заложили Аллею Славы, высадили 11 рябин в память о каждом Герое, вставшем на защиту своей Родины и своего народа. Место выбрали особенное, знаковое - рядом с мемориалом участникам Великой Отечественной войны. Знаю, что жители района - взрослые и дети - будут ухаживать за молодыми саженцами, следить за тем, как они растут. И будут с гордостью вспоминать о земляках, с честью выполнивших свой воинский долг. Низкий поклон родителям за таких сыновей! Светлая им память», - сказал Василий Пискарев.