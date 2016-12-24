В Доме Республики обсудили вопросы развития городского округа Саранск

Глава Мордовии Артём Здунов 4 сентября провел совещание по развитию столицы региона. Обсуждались пути решения проблемных вопросов, волнующих горожан – дороги, освещение, работа общественного транспорта, благоустройство. Во встрече приняли участие вице-премьер Батыр Эмеев, курирующий городской округ, и временно исполняющий полномочия Главы Саранска Владимир Быков.

«Мы регулярно мониторим, как выполняются поручения, касающиеся развития городского округа Саранск, как используются выделенные на эти цели средства. Сегодня обсудим, как ведутся работы по ямочному ремонту, установке искусственных дорожных неровностей, обновлению системы наружного освещения и ремонту фонтана и площади Тысячелетия. Много нареканий и поручений касается работы общественного транспорта», - обозначил темы для обсуждения Артём Здунов.

Об основных направлениях работы доложил временно исполняющий полномочия Главы Саранска Владимир Быков. Он поблагодарил руководство региона за финансовую поддержку муниципалитета.

В Саранске в весенне-летний период ямочный ремонт проведен уже на 28,2 тысячах квадратных метров дорог, общая сумма выделенных средств превысила 36 млн рублей. В ближайшее время начнутся дополнительные работы по ямочному ремонту, их планируется завершить до 1 ноября. На эти цели будет направлено более 4,6 млн рублей. Владимир Быков пояснил, что ремонт требуется на 31 участке, сейчас ведется их ревизия. В следующем году на ямочный ремонт дорог необходимо направить около 70 млн рублей, пешеходных тротуаров – около 40 млн.

Глава Мордовии подчеркнул: с наступлением сезона дорожных работ их нужно начинать в максимально ранние сроки, для этого важно провести все необходимые процедуры.

Мэрии ранее было дано поручение до 15 сентября завершить восстановление и установку искусственных дорожных неровностей вблизи образовательных учреждений. Из 25 объектов, запланированных к ремонту, на 14 работы уже проведены, остальные будут сделаны в срок.

В столице Мордовии идет полномасштабное обновление системы наружного освещения. В этом году капремонт оборудования и замена светильников проводится на 16 участках. На пяти объектах работы уже завершены – это Юго-Западное шоссе, улицы Ботевградская, Красноармейская, Р. Люксембург и Гагарина (на участках от ул. А.Невского до ул. Коммунистической и от ул. Васенко до ул. Полежаева).

Владимир Быков рассказал, что один участок будет отремонтирован дополнительно в рамках экономии средств по итогам аукционов. Все работы планируется завершить до конца сентября. Кроме того, было отмечено, что использование современных энергоемких светильников существенно снизит расходы городского бюджета на электроэнергию. В 2025 году в рамках инвестиционной программы по капремонту сетей освещения оборудование будет обновлено еще на 20 участках.

По ремонту фонтана и площади Тысячелетия было доложено – работы на «Звезде Мордовии» завершаются, 9 сентября запланирован технический тестовый запуск фонтана. Благоустройство самой площади начнется в марте следующего года, уже заключены договоры на приобретение плитки. Батыр Эмеев отметил, что часть подготовительных работ планируется провести уже осенью.

Артём Здунов обратил внимание на обязательный ремонт лестничных спусков, а также оформление площади новыми объектами благоустройства, которые станут центром притяжения горожан.

Также в ходе встречи было принято решение о проведении ремонта пешеходного моста по улице Ботевградской, которым жители города активно пользуются, в том числе школьники. Руководство города выделило средства на приведение аварийного сооружения в порядок – к работам уже приступили.

Кроме того, Владимир Быков доложил о выполнении поручений, данных в ходе прямой линии Главы Мордовии в августе текущего года. Выделены средства на завершение ремонта пешеходного перехода на улице Косарева, запланирован ремонт тротуара по проспекту Российской Армии и оборудование наружного освещения на Чекаевском мосту, начали устанавливать ИДН в районе школы 16, в сентябре будет заменено дорожное ограждение на ул. Старопосадской.