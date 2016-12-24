В Старом Шайгове Глава Мордовии пообщался с семьями участников и ветеранами СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 2 сентября в Старошайговской школе встретился с семьями и участниками специальной военной операции, уроженцами района. За чашкой чая он пообщался с членами семей действующих бойцов и тех, кто отдал свои жизни в ходе выполнения долга перед Родиной, а также ветеранами боевых действий.

Глава Мордовии рассказал, что недавно встречался с бойцами, несущими службу в зоне СВО – есть понимание, что необходимо им для жизни и службы, все наказы будут выполняться. «Самое главное – ребята говорят: не забывайте тех парней, которые отдали жизни, защищая Родину, - рассказал Артём Здунов. - Поэтому память о героях нужно увековечить – это и мемориальные доски, и проект «Парта героя» - надо рассказывать об их подвиге. Это поднимает нашим воинам боевой дух».

Руководитель республики взял все озвученные в ходе встречи вопросы и личные просьбы на контроль. В том числе, касающиеся ускорения процедуры прохождения документов для оформления ветеранских удостоверений и медицинских справок.

Татьяна Геннадьевна – вдова участника СВО, ее супруг отправился на передовую в самые первые дни. В марте 2022 года его подразделение попало в засаду. Уроженец белгородщины просил родных, если погибнет, отвезти его на старошайговскую землю.

«В память о нем я занимаюсь гуманитарными миссиями и для воинов, и для гражданского населения, - рассказала Татьяна Геннадьевна. – Считаю самым важным, рассказывать будущим, пока еще маленьким, защитникам о том, что происходит, это поможет сохранить преемственность поколений».

Ветеран боевых действий Денис Александрович учился в старошайговской школе, он поделился, что очень рад быть в родных стенах. Мужчина рассказал о своем участии в СВО. После двух ранений был мобилизован, а сейчас работает пожарным.

Уроженец Старошайговского района Роман Александрович долгие годы жил в Якутии. После срочной службы подписал контракт и отправился на СВО, а по окончании вернулся на малую родину.

Евгений Васильевич в феврале 2023 года был тяжело ранен, награжден Орденом Мужества. Сейчас – активный участник патриотических и массовых мероприятий в республике.

Интересная история у супругов Анны Михайловны и Романа Викторовича – они оба из Старого Шайгова. Роман – кадровый военный, за годы службы семья объехала много городов страны. Когда супруг ушел на СВО, семья перебралась на малую родину – дома легче переносить длительную разлуку. Анна нашла работу, а младший сын практически сразу начал говорить на мордовском языке.

«Приятно видеть, что здесь все развивается, сыновья учатся в школе, которую закончил их отец. Радует, что ее так замечательно отремонтировали, - поделилась Анна. – Своим детям я говорю: гордитесь тем, что ваш папа держит слово – когда-то он дал присягу о защите своей страны, и выполняет ее каждый день. Он настоящий мужчина! Верим, что он вернется, и ждем».

Выслушав ситуацию супруги участника СВО Марины Андреевны, Глава Мордовии поручил Минюсту РМ подключиться к решению их вопроса. В завершение встречи Артём Здунов подчеркнул: с любыми вопросами и проблемами участники спецоперации и члены их семей могут обращаться в его адрес.