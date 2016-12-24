В Доме Республики обсудили вопросы подготовки к началу учебного года

31 августа на еженедельном субботнем оперативном совещании состоялось обсуждение вопросов, волнующих жителей региона. В том числе речь шла о коллективном обращении жителей микрорайона ТЭЦ-2 – оно касалось работы педиатра микрорайоне. Руководитель республики озвучил принятое решение: детский врач продолжит прием по графику, речь не идет о сокращении ставки.

Также были рассмотрены жалобы на недостаточное освещение улиц Саранска. Представитель Администрация города доложил, что все работы по инвестпроекту комплексной модернизации уличного освещения в городе будут выполнены до 15 сентября.

Ко Дню знаний муниципалитеты завершают подготовку школьной инфраструктуры – особое внимание дорожной и транспортной (разметке и искусственным неровностям вблизи образовательных организаций), а так же вопросам безопасности. Артём Здунов подчеркнул: всем нужно быть бдительными, сообщать обо всех подозрительных людях, предметах, обстоятельствах.

Также в ходе совещания состоялось вручение наград за организацию и участие в проведении международной выставки-форума «Россия».

Напомним, выставка проходила в Москве, на ВДНХ с 4 ноября до 8 июля. За это время площадку посетили более восемнадцати с половиной миллионов человек. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, была организована культурная, деловая и образовательная программа.

«Проект был инициирован по прямому поручению Президента России. Мордовия в него быстро включилась – одними из первых мы сделали нашу экспозицию, в ее создании принимали участие исполнители из Мордовии. По мнению многих гостей нашего стенда – он был сделан на высоком профессиональном уровне. Мы выглядели очень достойно среди регионов нашей страны!» - заключил Артём Здунов.

Стенд посетило много уроженцев республики, проживающих в других субъектах страны. За время выставки стенд Республики Мордовия посетили более 571 тысячи человек, на стенде прошло 130 крупных мероприятий, в том числе День Республики Мордовия, всероссийский день мордовских языков, состоялась премьера фильма о нашем великом скульпторе Степане Эрьзе.

Глава Мордовии отметил, что наработанный в ходе проведения выставки международный опыт необходимо применить при организации предстоящих крупных событий, таких как 95-летие Мордовской автономии и 85-летие Победы в Великой Отечественной войне. Предстоит подготовить не только культурную программу, но и показать инвестиционные возможности, научно-производственный потенциал республики, а также провести мероприятия интересные для всех жителей Мордовии.

Также Артём Здунов подчеркнул как положительный эффект от проведения выставки-форума: все больше уроженцев Мордовии вкладывают инвестиции в родную республику – это отражается и на налоговых поступлениях, и на росте доходов.

Руководитель республики поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выставки «Россия», в том числе представителей бизнес-сообщества.