В Мордовии открылся дилерский центр «Ростсельмаш» нового формата

29 августа в Саранске состоялось открытие дилерского центра «Ростсельмаш» нового формата. Это важное событие для агропромышленного комплекса региона – сельскохозяйственная техника благодаря центру будет поставляться гораздо оперативнее, а ее обслуживание станет более качественным и надежным.

Для Мордовии, как аграрной республики, это имеет большое значение. Наш регион занимает первое место в России по объему производства яйца на одного человека, третье – по молоку, и шестое – по мясу скота и птицы. АПК Мордовии не только полностью обеспечивает потребительский спрос на рынке родной республики, но и реализует производимую продукцию в другие субъекты. А это зачастую не менее 80 % от объема производства того или иного продукта. Огромное значение в этой работе имеют высокотехнологичные машины и их бесперебойная работа.

В церемонии открытия дилерского центра принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Он осмотрел представленные образцы техники, о них рассказал руководитель дилерского центра Руслан Мухаев. Один из комбайнов носит имя героического летника и нашего земляка Михаила Девятаева. К своему 95-летию компания реализует проект «95 лет / 95 героев / 95 агромашин» - «Ростсельмаш» выпустил партию именной техники. Машины названы в честь героев, оставивших яркий след в истории государства, прославляя его своими достижениями.

Приветствуя участников мероприятия, руководитель республики отметил: «Ростсельмаш – ключевой партнер республики, мы постоянные надежные потребители продукции предприятия. Открытие дилерского центра в республике для всех нас – большое событие! Продолжим нашу совместную деятельность, ведь ваша техника одна из самых лучших!»

Отметим, что в Мордовии уже более 12 лет сельхозтехнику «Ростсельмаша» реализует официальный партнер – группа компаний «Аграрный ресурс». Сейчас в структуре АПК республики около 1200 зерноуборочных комбайнов, из которых 80% производства «Ростсельмаша».

Глава Мордовии также вручил награды за трудовые успехи и вклад в развитие агропромышленного комплекса республики работникам сельхозсферы.

Заместитель Председателя Комитета Госдумы России по аграрным вопросам Юлия Оглоблина подчеркнула: сегодняшнее событие демонстрирует успехи Мордовии в сельском хозяйстве, открытие самого современного центра в России эти успехи укрепит и приумножит.

Директор департамента продаж (регион Юго-Запад) «Ростсельмаш» Валерий Заболотный отметил: «Уже долгие годы Мордовия – наш стратегический партнер. Только за последние пять лет аграриям республики поставлено около 300 единиц техники. Выходим на новый уровень обеспечения качества работы наших машин».

В рамках открытия дилерского центра состоялось подписание соглашение между ООО «Мордовагролизинг» и ООО «Магма ХД» - оно предусматривает поставки в республику 10 единиц зерноуборочных комбайнов и пяти единиц энергонасыщенных тракторов.

Также Артём Здунов осмотрел открытый дилерский центр, оценил его уникальные возможности: территорию выгрузки техники и запасных частей, сервисную зону, мобильную мастерскую и бокс предпродажной подготовки техники. Главе Мордовии показали учебный класс «Ростсельмаш» для подготовки сотрудников, продемонстрировали работу комплекса электронных систем компании, которая увеличивает коэффициент полезного действия практически на 20 %.