22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, в Доме Республики состоялась церемония вручения государственных наград. Представителей самых разных профессий поздравил Глава Мордовии Артём Здунов. Он подчеркнул: День Государственного флага - очень важный праздник, который объединяет представителей всех национальностей, религий, социальных групп, политических партий и общественных организаций.

«Государственный флаг - наша фундаментальная святыня и реликвия, - сказал руководитель республики. - Сегодня триколор продолжает сопровождать нас в самых важных событиях и делах. При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы укрепляем экономику и социальную сферу, оказываем помощь специальной военной операции. Недавно я встречался с нашими бойцами - они передают вам пламенный привет».

Глава Мордовии особо отметил: сейчас как никогда важно быть сплоченными. «Вместе мы организуем множество масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня, направленных на укрепление межнационального согласия, единства нашего народа. Очередное мероприятие проведем завтра. Спасибо за поддержку нашему Президенту - уже в который раз именно в Мордовии будет проходить Всероссийский фестиваль национальных культур», - сказал руководитель республики.

Артём Здунов пригласил всех прийти на площадки фестиваля, при этом напомнил о необходимости быть бдительными и не забывать про безопасность.

Обращаясь к приглашенным в Дом Республики, Глава Мордовии подчеркнул: «Для меня большая честь вручить вам заслуженные награды. Вместе мы создаем историю страны, у нас единая цель - победить в конфронтации с коллективным Западом, который никогда не любил Россию. У любого единства есть символы - для нас это флаг Российской Федерации. Именно под ним, за него и вместе с ним сейчас героически сражаются наши воины. Гордо поднятый флаг России - это лучший символ нашей Победы и возрождения страны!»

Также награды вручила исполняющий обязанности Председателя Госсобрания республики Наталья Долматова.

На мероприятие были приглашены и школьники - победители и призеры различных олимпиад. В торжественной обстановке они получили свой главный документ - паспорт Российской Федерации.