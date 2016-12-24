Школьник из Саранска отправится в арктическую экспедицию «Ледокол знаний – 2024»

13 августа стартует пятая арктическая экспедиция Росатома. В ее состав вошли талантливые дети со всей страны, в числе которых победители всероссийских конкурсов и участники движения «Юниоры Росатома». Также в этом году к ним впервые присоединятся дети из других стран: Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Монголии, Венгрии, Индии, Китая и ЮАР.

В числе будущих покорителей Арктики – Егор Петряев из Саранска, который в этом году окончил 10 класс в Республиканском лицее для одаренных детей. Он регулярно участвует и побеждает во всероссийских и международных конкурсах. В прошлом ноябре Егор вошел в число победителей «Большой перемены» и был приглашен в «Ледокол знаний».

Экспедиция отправится к Северному полюсу 13 августа. Ожидается, что 17 августа она доберется до точки назначения, а 22 августа вернется обратно в порт Мурманска.

Участники смогут не только своими глазами увидеть Арктику, но и получат много новых знаний. Например, станут первыми слушателями цикла лекций «Самый северный лекторий» от Российского общества «Знание», а также познакомятся с достижениями и технологиями атомной промышленности. Приглашенные эксперты расскажут о новых технологиях Росатома в области экологии, здравоохранения, ИИ, квантовых вычислений и многом другом.

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом».